مقتل قيادي في القاعدة في ظروف غامضة بأبين
الجمعة 10 فبراير 2017 01:26 مساءً
لودر (عدن الغد) خاص:
لودر (عدن الغد) خاص:
قال سكان محليون ان قياديا في القاعدة قتل في ساعة متأخرة من مساء الخميس برصاص مسلحين مجهولين .
وقال السكان لعدن الغد انه عثر على جثة قيادي في القاعدة ويدعى الفطحاني مرمية بالقرب من جبل عكد بمديرية لودر بمحافظة ابين .
وتضاربت الانباء حول هوية القيادي القتيل بداية الامر قبل ان تؤكد مصادر محلية مقتل الفطحاني .
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