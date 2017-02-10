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ما الذي تخفيه عودة لواء مهران القباطي الى عدن ؟

الجمعة 10 فبراير 2017 12:54 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

اثارت واقعة الإعلان عن عودة قوات يقودها القيادي السلفي مهران القباطي الى عدن قادمة من منطقة البقع بمحافظة صعدة نقاشا سياسيا واسع النطاق في الجنوب .
ولم يعلن القباطي الذي اعلن عن عودة قواته الجهة التي ستتوجه اليها هذه القوات عقب اعلانه العودة الى عدن لكنه قال ان العودة مرتبطة بتنفيذ مهمة جديدة اسندت اليه من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي .
وتحمل القوة التي يقودها القباطي صفة اللواء الرابع حماية رئاسية لكنه بحسب مقربين من القباطي يتلقى دعما رئيسيا من اللواء علي محسن الاحمر .
وجاء الاعلان عن عودة هذه القوات عقب اقل من اسبوع من انسحاب قوات تدعمها الامارات من محافظة ابين مسقط راس الرئيس عبدربه منصور هادي .
وقالت مصادر عسكرية لعدن الغد ان احتمالات كبيرة ان تقوم قوات تابعة للقباطي واخرى تابعة للواء 39 مدرع الذي يقوده اللواء عبدالله الصبيحي بالانتشار في محافظة ابين خلفا للقوات التي سحبتها الامارات .
وقبل اشهر غادر المئات من المقاتلين التابعين للقباطي صوب الحدود اليمنية السعودية حيث شكلوا مابات يعرف بقوات المقاومة التي تقدمت بعدد من مناطق محافظة صعدة اليمنية .
والى جانب القباطي قاتلت قوات تابعة للقيادي بسام المحضار في هذه المناطق الى جانب قوات القباطي .


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