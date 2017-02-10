نشطاء يزورون اسر اصيبت بمرض غريب بشبوة ويقولون ان التحرك الحكومي (غائب)
ميفعة (عدن الغد) خاص:
زار نشطاء محليون يوم الخميس بشبوة اسر اصيبت بمرض غامض وغريب قبل اسابيع من اليوم دون اي تحرك للسلطات تجاهه حتى اليوم .
وقال الناشط صالح سويد باعوضة انه قام وعدد من النشطاء بزيارة الاسر التي اصبت بمرض تحسسي غريب بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة .
واضاف بالقول :" قمنا بزيارة الى الاسرة المنكوبة التي تعرضت الى مرض غامض بمدينة الحوطة- منطقة الحسوة- وكم كان المنظر مؤسف وحزين ونحن نشاهد شباب واطفال في عمر الزهور وهم يتألمون من جراء المرض الغامض الذي نخر اجسامهم
شي مؤسف أن يهتك المرض بهذه الاسرة دون ان يقدم لهم اي مساعدة .. اين القلوب الرحيمة ..اين اصحاب الضمير الحي؟ .. اين السلطة المحلية؟.. اين منظمات حقوق الانسان اين المسؤولين الذين ينامون في القصور الفارهة وهؤلاء الابرياء يتجرعون آلام الجروح ومعاناة المرض..
مره اخرى نوجه نداء عاجل الى كل المنظمات الانسانية الى التدخل الفوري لانقاذ هذه الاسر من المرض الغامض.
واعلن قبل اسبوعين عن اصابة عدد من الاسر بمرض غريب بشبوة دون ان تحرك جهات الاختصاص ساكنا .
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