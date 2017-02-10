قال الناطق باسم المقاومة الشعبية السابق بعدن علي الاحمدي ان الكثير من المطالب السياسية تحقققت للجنوبيين عقب ثورة 2011 .

وقال الاحمدي انه ومع اقتراب ذكرى الثورة المجيدة ثورة فبراير، نتذكر ارهاصات عديدة مهدت لقيامها وانطلاق الانتفاضة الشبابية ضد ظلم نظام الاستبداد والفساد في اليمن ..

مضيف بالقل :" ولعل أهم حدث سبق الثورة ومهد لها وكان ملهما للتضحية والاقدام هو الحراك الجنوبي السلمي ..

في هذا الصدد أتذكر بافتخار تلك الأيام التي قضيناها في محاولة شرح قضيتنا الجنوبية والدفاع عنها في وسائل التواصل وقتها. وهانحن اليوم نراها قد وضعت مداميك الحل وأصبح أبناء الجنوب حاضرين في المشهد السياسي بل وفي السلطات التنفيذية بعد أن كانوا مطاردين ومشردين بسبب بطش وقمع النظام ..

سأستعرض خلال الفترة القادمة بعضا من هذه الذكريات التي تعتبر جزأ من العمر قضيناها في المجلس اليمني وغيره من المواقع والمنتديات منذ عام 2005 وحتى عام 2011..

المزيد في أخبار وتقارير الاحمدي :الجنوبيون باتوا جزء من المشهد السياسي بعد ان كانوا مطاردين قال الناطق باسم المقاومة الشعبية السابق بعدن علي الاحمدي ان الكثير من المطالب السياسية تحقققت للجنوبيين عقب ثورة 2011 .وقال الاحمدي انه ومع اقتراب ذكرى الثورة سياسي من الحراك الجنوبي : الشرعية تستعد للإنقضاض على قيادات الحراك في السلطة قال سياسي جنوبي من الحراك الجنوبي ان الحكومة الشرعية تستعد للإنقضاض على القيادات الجنوبية من الحراك التي شاركت في تولي السلطة بعدن ومحافظات جنوبية مؤخرا .وقال بن دغر يواصل التوجيه بصرف المبالغ الوهمية في محافظات الجنوب اثارت اخبار نشرتها وكالة الانباء الحكومية (سبأ) وقالت فيها ان رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر وجه بصرف 300 مليون ريال لاعادة ترميم مباني جامعة عدن حالة من التندر