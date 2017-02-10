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الاحمدي :الجنوبيون باتوا جزء من المشهد السياسي بعد ان كانوا مطاردين

الجمعة 10 فبراير 2017 11:12 صباحاً
عدن(عدن الغد) خاص:

قال الناطق باسم المقاومة الشعبية السابق بعدن علي الاحمدي ان الكثير من المطالب السياسية تحقققت للجنوبيين عقب ثورة 2011 .
وقال الاحمدي انه ومع اقتراب ذكرى الثورة المجيدة ثورة فبراير، نتذكر ارهاصات عديدة مهدت لقيامها وانطلاق الانتفاضة الشبابية ضد ظلم نظام الاستبداد والفساد في اليمن ..
مضيف بالقل :" ولعل أهم حدث سبق الثورة ومهد لها وكان ملهما للتضحية والاقدام هو الحراك الجنوبي السلمي ..
في هذا الصدد أتذكر بافتخار تلك الأيام التي قضيناها في محاولة شرح قضيتنا الجنوبية والدفاع عنها في وسائل التواصل وقتها. وهانحن اليوم نراها قد وضعت مداميك الحل وأصبح أبناء الجنوب حاضرين في المشهد السياسي بل وفي السلطات التنفيذية بعد أن كانوا مطاردين ومشردين بسبب بطش وقمع النظام ..
سأستعرض خلال الفترة القادمة بعضا من هذه الذكريات التي تعتبر جزأ من العمر قضيناها في المجلس اليمني وغيره من المواقع والمنتديات منذ عام 2005 وحتى عام 2011..


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