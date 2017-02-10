سياسي من الحراك الجنوبي : الشرعية تستعد للإنقضاض على قيادات الحراك في السلطة

قال سياسي جنوبي من الحراك الجنوبي ان الحكومة الشرعية تستعد للإنقضاض على القيادات الجنوبية من الحراك التي شاركت في تولي السلطة بعدن ومحافظات جنوبية مؤخرا .

وقال العقيد فيصل حلبوب وهو قيادي في الحراك الجنوبي ان التحركات الاخيرة التي شهدتها الساحة السياسية ربما هدفها اقصاء الاطراف الجنوبية المشاركة في السلطة .

وقال حلبوب في رسالة وجهها لهذه القيادات

رسالة عاجلة لعيدروس وشلال .

كنا ننتظر منكم توسعوا نشاطكم و تقودوا شعب الجنوب لتضييق الخناق على حكومة الشرعية وتقزيم نشاطها ومحاصرتها في معاشيق .

لكن مع أسف ان الذي حاصل اليوم هو العكس .فقد عملت حكومة الشرعية على تقزيمكم ومحاصرتكم وعزلكم بعيدا عن الشعب .

واحساسنا يقول ان ما يحري هذه أيام من ترتيبات واعادة تموضع لبعض القوات والفراد وسحب بعض الكتائب واﻻلوية من اماكن بعيدة واعادتها الى عدن هو استعداد لساعة الصفر الذي يرسمونها للانقضاض عليكم .

نذكركم ان اعادة خلخلة اوضاع ابين هو لتسهيل الطريق لدخول اي دعم عبرها من البيضاء ومارب لمساندة الشرعية ضدكم.

اعادة سحب اﻻلوية والكتائب التي كانت في محافظة صعدة بقيادة مهران القباطي وهاشم السيد والمحضار الى عدن لتلتحم بالوية الحماية الرئاسية .

كما شوهدت بعض المليشيات في عدن التابعة لبعض القيادات تجري فيها عملية تهيئة واستعداد.

وايضا استفزاز متقاعدي الحيش لحج ويافع والضالع وردفان بعدم صرف معاشاتهم الأشهر الماضية اسوة بمتقاعدي عدن الذي تم صرف جميع معاشاتهم المتأخرة .

و ﻻ تصدقوا من يقول ان الكتائب والوحدات الجنوبية التي كانت في صعدة عادة الى عدن بسبب خلاف مع الجنرال علي محسن فهذه حركات مفتعلة للتمويه فقط .

كونوا اكثر يقظة واستعداد . واعيدوا فتح قنوات التواصل مع الشعب .زحزحوا قليلا الهالة البشرية التي تحيطكم كالسوار عناصر هذه الهالة التي فؤضت عليكم لتعزلكم بعيدا ولم تكن برغبتكم .

مع خالص تحياتي واحترامي . عميد متقاعد/فيصل حلبوب

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