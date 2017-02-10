بن دغر يواصل التوجيه بصرف المبالغ الوهمية في محافظات الجنوب

اثارت اخبار نشرتها وكالة الانباء الحكومية (سبأ) وقالت فيها ان رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر وجه بصرف 300 مليون ريال لاعادة ترميم مباني جامعة عدن حالة من التندر في صفوف متابعين .

وبحسب الوكالة فقد وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بإعادة ترميم وبناء وصيانة كليات ومؤسسات جامعة عدن التي تعرضت للدمار اثر الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اثناء دخولها محافظة عدن.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائة اليوم في العاصمة المؤقتة برئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، اهتمام الحكومة بالمؤسسات التعليمة وإعادة إعمار الكليات التي تعرضت لأضرار الحرب.. موجهاً وزارة المالية باعتماد 300 مليون ريال لإعادة صيانة وترميم مباني الكليات والمختبرات وقاعات الجامعة واستكمال عملية الترميم والصيانة والتاهيل التي تساهم بعودة الحياه الجامعية إلى طبيعتها.

وتوجيه الصرف لبن دغر هذا قد يكون العاشر ضمن توجيهات صرف لمؤسسات حكومية في محافظات الجنوب خلال الاشهر الماضية لم يصرف منها فلس واحد .

وفي الـ 24 سبتمبر 2016 وجه رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، السبت، وزير المالية بسرعة تحويل خمسة مليار ريال يمني من "البنك المركزي"، لمواجهة الاحتياجات العاجلة لشراء الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن.

وحتى اليوم لم يصرف لكهرباء عدن فلس واحد مما وجه به بن دغر الامر الذي يؤكد ان كل توجيهات الصرف هذه كاذبة ولا اساس لها من الصحة .

وفي الـ 29 من سبتمبر 2016 وجه بن دغر، ، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني برعاية أسر الشهداء وتوفير قطع ارض مناسبة مع بحث عن تمويل داخلي او خارجي لبناء مساكن لهم،وفاءً لهم بما قدموه من تضحيات نضالية من اجل الوطن.

وحتى اليوم لم يتم صرف اي قطعة ارض ولو على الورق الامر الذي يؤكد ان هذه التوجيهات كانت خيالية .

ووجه رئيس الوزراء بعمل دراسة متكاملة لإعادة بناء المدينة الرياضية بعدن التي دمرتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لتشمل صالة رياضية وفندق ومقر وزاري وملعب لكرة القدم وملاعب خفيفة مفتوحة ومسبح اولمبي ، حتى يتم إقرارها في المدة المقبلة والبدء بالتنفيذ بتمويل حكومي او بالاستفادة من الدول المانحة.

ولم يحدث حتى اليوم شيء من كل هذه التوجيهات .

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