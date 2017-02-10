مواطنون : الانهيار المتواصل للريال سيحيل مرتباتنا الى اوراق عديمة الجدوى
الجمعة 10 فبراير 2017 10:17 صباحاً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
قال مواطنون من عدن ان عمليات الانهيار المتواصلة في قيمة الريال اليمني خلال الايام القليلة الماضية باتت تتسبب لهم بضرر بالغ .
وقال عدد من الاهالي في احاديث مع صحيفة "عدن الغد" ان قطاع كبير من المتقاعدين لاتزيد مرتباتهم عن الـ 27 الف ريال يمني موضحين انه ومع الانهيار المتواصل في قيمة الريال امام الدولار الامريكي فان الامر سيجعل من هذه المرتبات لاتفي باي غرض .
وقال احد المواطنين متصلا على هاتف الصحيفة :" انا خايف يوم يجي راتبي ما اقدرش اشتري به كيس دقيقي انا استلم 26 الف ريال ولما كل يوم الريال يفقد قيمته ايش بالله بيعمل لنا هذا الراتب .
وطالب الاهالي الحكومة سرعة التحرك لوقف حالة التدهور هذه في قيمة الريال اليمني امام اسعار الصرف الاخرى .
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