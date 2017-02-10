الحكومة توقع اتفاقا مع بنك لتوزيع المرتبات شمالا وتواصل ادائها السيء (جنوبا)

وقعت الحكومة اليمنية إتفاقية مع بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) لتحويل مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الواقعة لسيطرة الحوثيين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية ان الوزارة وقعت اتفاقية مع بنك التسليف الزراعي ( كاك بنك ) لتحويل مرتبات موظفي الدولة جنباً الى جنب مصرف الكريمي بحيث ينفذ هذا الاتفاق حال توفرت السيولة المالية لدى البنك للايفاء بدفع المرتبات وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وأضاف ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بصرف مرتبات موظفي الدولة في امانة العاصمة وبقية المحافظات قد بحثت عن الأساليب الآمنة لتوصيل تلك المرتبات للموظفين يداً بيد حيث وقعت اتفاقية مع مصرف الكريمي الذي بدأ بصرف مرتبات ديوان وزارة التربية والتعليم وموظفي التربية في الأمانة لعدد 24 الف موظف .

وذكر المصدر انه يجرى حالياً تحويل مرتبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروعه وكذا ديوان وزارة الزراعة والري عبر مصرف الكريمي .

ويأتي هذا الاجراء في حين تواصل الحكومة اعتمادها على اليات صرف مرهقة للالاف من الموظفين عبر مراكز البريد بعدن والمحافظات الجنوبية الاخرى حيث لايزال الالاف دونما مرتبات حتى اليوم .

وناشد مواطنون الحكومة ضرورة ابرام اتفاقيات مماثلة مع مراكز صرافة بعدن او بنوك لتسهيل عمليات صرف مرتبات موظفي الحكومة .

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