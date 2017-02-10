MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 10 فبراير 2017 03:01 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير البحرين تقول إنها قتلت 3 هاربين واعتقلت 7 في اشتباك مسلح في البحر
أخبار وتقارير

البحرين تقول إنها قتلت 3 هاربين واعتقلت 7 في اشتباك مسلح في البحر

قائد الشرطة البحرينية طارق الحسن يتحدث في مؤتمر صحفي في المنامة يوم الخميس. تصوير: حمد لمحمد - رويترز
الجمعة 10 فبراير 2017 03:01 صباحاً
رويترز

 قالت البحرين يوم الخميس إن قواتها قتلت ثلاثة أشخاص واعتقلت سبعة آخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولتهم الهرب إلى إيران وأضافت أن العملية مرتبطة بهجوم على سجن وقع الشهر الماضي.

وأظهرت لقطات بثتها الشرطة في مؤتمر صحفي أفرادا من القوات الخاصة يتبادلون إطلاق النار مع الرجال الذين كانوا يستقلون قاربا صغيرا ينطلق مبتعدا عن الجزيرة.

وقال قائد الشرطة طارق الحسن إن هناك مصابين اثنين من بين المشتبه بهم السبعة الذين اعتقلوا وأضاف أنهم ضالعون في مجموعة من "الأحداث الإرهابية" منها تصنيع قنابل وقتل أفراد من الشرطة.

وقال للصحفيين "بادر الهدف (القارب)... بإطلاق النار بكثافة على الدوريات حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات وتمت السيطرة على القارب."

وأضاف "ضبطت بحوزة المذكورين أدلة مادية تثبت أنهم كانوا على تواصل مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة كما أفادوا لدى تسجيل أقوالهم بوجود عناصر إرهابية كانت تنتظرهم خارج المياه الإقليمية لتوصيلهم إلى إيران."

وقال الحسن إن من بين الهاربين عددا ممن نفذوا هجوما على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" في يناير كانون الثاني والذي أسفر عن "استشهاد" شرطي وهروب عدد من نزلاء السجن.

وكانت الوزارة قد قالت في يناير كانون الثاني إن شرطيا قتل حينما هاجم مسلحون سجن جو المركزي وحرروا عددا من السجناء المدانين ووصفت الحادث بأنه عمل إرهابي.

وهناك آلاف من شيعة البحرين في السجون في اتهامات تتراوح بين المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وشن هجمات على قوات الأمن.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعدمت المنامة ثلاثة رجال أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة أحدهم ضابط إماراتي في هجوم بقنبلة عام 2014.

وتتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة وهو ما تنفيه طهران.


المزيد في أخبار وتقارير
البحرين تقول إنها قتلت 3 هاربين واعتقلت 7 في اشتباك مسلح في البحر
 قالت البحرين يوم الخميس إن قواتها قتلت ثلاثة أشخاص واعتقلت سبعة آخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولتهم الهرب إلى إيران وأضافت أن العملية مرتبطة بهجوم
مسلحون يقتحمون مبنى إدارة أمن حالمين للمطالبة بحصص وظيفية
اقتحم مسلحون من أبناء منطقة رشدة صباح الخميس مبنى إدارة أمن حالمين في حبيل الريدة. وقال احد المقتحمين لعدن الغد أن هذا الإقدام جاء بسبب التلاعب في الحصص الوظيفية
نائب وزير النقل: من أولوياتنا المهمة إعداد خطة لتأمين كافة المؤانئ والمطارات التي تسيطر عليها الشرعية
اكد نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف ان استعادة مدينة المخا ومينائها التاريخي, يمثل انتصارات متعددة في وقت واحد. وقال المعركة التي دارت هناك كانت ناجحة في تجنيب


الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قوة من المقاومة الجنوبية تغادر مواقعها بصعدة وتعود صوب العاصمة عدن
المخلافي : الحوثيون باتوا يمتلكون طائرات تملك قدرة تنفيذ غارات جوية
شهود : مسلحون يوقفون سيارة صغيرة ويختطفون سائقها بكريتر
مدير عام البريقة هاني اليزيدي يحذّر من التصرف بالأراضي العامة في بئر أحمد والحسوة والشعب
تقرير طبي للوكيل محمد شاذلي يوصي بضرورة سفره إلى خارج البلاد فورا
مقالات الرأي
منصور صالح  أنا المواطن المطحون، الذي يفترض أنني لست سبباً مباشراً أو غير مباشر، وليس لي دخل في كل
بعد الضجة التي أثيرت حول (على البخيتي) وامتلاكه لعشرات الحسابات الوهمية والأسماء المزورة وادارته لها في
يبدو أن البلد مازال معَّرض للمخاطر والانقسامات الداخلية نتيجة  المخزون الكبير في العصبيات المختلفة وتعدد
لا ينبغي أن ننسى أن يوم الحادي عشر من فبراير من كل عام هو يوم الشهداء وقد ظل الجنوبيون يحتفلون بهذا اليوم على
نجحت ثورة فبراير ثورة السلمية في قلب المعادلات التي بدا انها كانت قد استقرت لصالح نظام سياسي واجتماعي هجين ،
تحية محمله بالشكر والعرفان مدفوعة بالفخر والاعتزاز لكل الرجال الاوفياء وجميع الابطال المخلصون الذين افتدوا
  الماء هو ثروة طبيعية يجب المحافظة عليها وتنميتها فهي صلب الحياة للإنسان وعنصر اساسي في تنمية المجتمع.
  لا تكاد تشرق شمس يوماً جديد إلا وحمل لنا بين خيوط أشعته بشارة إنعتاق من معاناة أو ألم أو ضغينة أو قبح, ظل
مدينة عدن أيقونة المدنية وفسيفساء التنوع والتعايش , مدينة تلتقي بها كل الثقافات والأعراق والطوائف , نافذة
في كل مفاهيم العالم بشان عقود المشتريات بمختلف أنواعها يكون مضمون العقد شريعة المتعاقدين ملزم لطرفين
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهنئة للمهندس صمام شقيق المهندس ذويزن عبدالله علي بمناسبة زفافة الميمون
مبارك التفوق والنجاح
وفيات
البقاء لله
تشييع جنازة الشهيد العقيد مختار محمد حسن الناخبي إلى مثواه الأخير بعدن

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017