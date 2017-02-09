اقتحم مسلحون من أبناء منطقة رشدة صباح الخميس مبنى إدارة أمن حالمين في حبيل الريدة.

وقال احد المقتحمين لعدن الغد أن هذا الإقدام جاء بسبب التلاعب في الحصص الوظيفية التي تم منحها للمديرية 130 حالة في إدارة الأمن والشرطة وتم توزيعها حسب المراكز الانتخابية خمس حالات لكل مركز.

مضيفا بالقول :" بعد التأكد من الكشوفات تبين أن منطقة رشدة نالت حالة واحدة علماً أن مركز رشدة يضم ثلاث قرى وهي رشدة درات أسفل الوادي.

وتابع بالقول :" وتم منحها خمس حالات وبعد الإطلاع على الأسماء المسجلة لدى الأمن تم حرمان منطقتي رشدة ودرات مادفع أهالي رشدة ودرات للتوجة إلى إدارة الأمن ولم يجدوا المسؤولين حيث حدثت إحتكاكات بينهم وبين الجنود وتدخل بعض العقلاء لمنع حدوث أي إصطدام .

وأنسحب الأهالي من المبنى بعد ساعة من دخولهم إليه وغادروا المكان وقالوا أنهم سيلجأو إلى خيار آخر للحصول كما قالوا على حقهم في التجنيد.

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون يقتحمون مبنى إدارة أمن حالمين للمطالبة بحصص وظيفية اقتحم مسلحون من أبناء منطقة رشدة صباح الخميس مبنى إدارة أمن حالمين في حبيل الريدة. وقال احد المقتحمين لعدن الغد أن هذا الإقدام جاء بسبب التلاعب في الحصص الوظيفية نائب وزير النقل: من أولوياتنا المهمة إعداد خطة لتأمين كافة المؤانئ والمطارات التي تسيطر عليها الشرعية اكد نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف ان استعادة مدينة المخا ومينائها التاريخي, يمثل انتصارات متعددة في وقت واحد. وقال المعركة التي دارت هناك كانت ناجحة في تجنيب خلال حضوره اجتماع لجنة التنسيق للمساعدات الخليجية .. وزير المياه يشيد بالدعم الخليجي لبلادنا حضر وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم ظهر اليوم اجتماع لجنة التنسيق للمساعدات الخليجية, والذي عقد في مبنى اللجنة العليا للإغاثة, بحضور جمال بلفقيه