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نائب وزير النقل: من أولوياتنا المهمة إعداد خطة لتأمين كافة المؤانئ والمطارات التي تسيطر عليها الحكومة

نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف
الخميس 09 فبراير 2017 08:18 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

اكد نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف ان استعادة مدينة المخا ومينائها التاريخي, يمثل انتصارات متعددة في وقت واحد.

وقال المعركة التي دارت هناك كانت ناجحة في تجنيب المدينة وساكنيها ويلات الحرب, وتجنيب الميناء الاضرار التي قد تحدث في حال كانت اندلعت معارك غير مسئولة.

واضاف "شريف" في تصريح خاص وزع على وسائل الإعلام بالنسبة لنا في وزارة النقل, فقد ظلينا نراقب عملية سير المعركة خوفا من تضرر الميناء الذي يمثل أهمية استراتيجية. لكن المدينة تحررت والميناء اصبح خاليا من اي
تواجد للقوات الانقلابية, صحيح لا يزال هناك الغام, لأن المليشيات تزرعها بكثافة في اي مكان حيوي تحل فيه, لكن هذا التحدي اصبح ملقى على عاتق فرق نزع الألغام وهي تقوم بعمل رائع. وخلال ايام سيكون الميناء جاهزا لعودة العمل فيه.

واوضح ان ميناء المخاء رغم اهميته ظل مهملا طوال عقود ومجرد منصة لتهريب, تهريب السلاح على وجه الخصوص.
وباستعادته تكون المليشيات قد فقدت منفذ آخر للسلاح المهرب, وهذا انتصار آخر يشكر عليه الابطال من قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وايضا  قوات التحالف العربي المشاركة في عملية الرمح الذهبي.

ولفت الى ان منع دخول اسلحة جديدة الى المليشيات معناه ان فرصة الانقلابيين في اطالة امد الحرب تقل. أما عودة الميناء الى العمل وتطويره, وهو الأمر الذي تنوي وزارة النقل ان تضعه على قائمة أولوياتها, فهو انتصار آخر على طريق استعادة كامل الدولة اليمنية واستعادة عملية التنمية.

وتابع القول: المعركة كانت ناجحة بكل المقاييس, وهذا يحسب للقوات الجيش والمقاومة بقيادة القائد الاعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس عبده ربه منصور هادي, وايضا تعاون وتفاني اخواننا في التحالف العربي وفي مقدمتهم
المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الشقيقة.

واختتم حديثه بالقول ومن أولوياتنا المهمة في مهامنا العاجل بوزارة النقل إعداد خطة لتأمين كافة المؤاني التي تسيطر عليها حكومة الشرعيه بالتعاون مع قوات الجيش والداخلية والاجهزة الامنية وكذلك الاستفادة من خبرات بعض
دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة  في أنظمة الأمن والسلامة وتأمين المؤاني والمطارات بأنظمه حديثه .

من:يسام البان


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