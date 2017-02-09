خلال حضوره اجتماع لجنة التنسيق للمساعدات الخليجية .. وزير المياه يشيد بالدعم الخليجي لبلادنا
عدن (عدن الغد)خاص:
حضر وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم ظهر اليوم اجتماع لجنة التنسيق للمساعدات الخليجية, والذي عقد في مبنى اللجنة العليا للإغاثة, بحضور جمال بلفقيه مستشار وزير الادارة المحلية المنسق العام للجنة العليا للاغاثة .
واستهل الوزير / شريم كلمته بتقديم الشكر للأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي على مايقدمونه من دعم ومساندة لاشقائهم في اليمن بمختلف المجالات مشيرا الى اولويات الاحتياجات لخدمات توفير مياه الشرب في المحافظات المحررة خصوصا في مديريتي المخا وذوباب بمحافظة تعز وضرورة قيام الجهات والمنظمات المانحة سرعة المساهمة في رفع معانات المواطنين في تلك المناطق.
وفيما يخص العاصمة عدن اكد حرص وزارته على توصيل مياه الشرب بشكل يومي لكل مناطق ومديريات العاصمة عدن وخرج الاجتماع بعدد من المقترحات اللازمة لذلك ومنها الرفع للجهات المانحة بحفر ٢٠ بئرا اضافيا في حقلي بئر احمر وبئر ناصر واستكمال عملية توصيل شبكة حقل الرواة من محافظة ابين, بالإضافة الى تقديم دراسة بمشروع بناء خزان في منطقة البرزخ لتغذية مديريات صيرة والمعلا والتواهي وخورمكسر .
وكان الشيخ طارق عبدالواسع الرئيس الدوري للهيئة اليمنية الكويتية قد استعرض نشاط الهيئة والمساعدات الكويتية لليمن في عدد من المحافظات ومنها المحافظات المحررة .
من جانبهم اكد اعضاء مجلس التنسيق للمساعدات الخليجية استعدادهم للعمل معا في تقديم كافة اوجه المساعدات سيما للمناطق الاكثر تضررا والاكثر احتياجا ومنها مديرية المخا وتعز والحديدة وشبوة والجوف وابين ولحج والضالع والمهرة وسقطرى .
حضر الاجتماع / المهندس / نجيب محمد احمد مستشار وزير المياه وممثلي الجهات الخليجية المانحة .
*من / عبدالسلام هائل - تصوير/ زكي اليوسفي
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