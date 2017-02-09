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مقتل 2 وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمعسكر للشرطة بمأرب

الخميس 09 فبراير 2017 03:34 مساءً
مأرب ((عدن الغد)) خاص:

قتل جنديان واصيب 3 آخرين ظهر يوم الخميس اثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بمعسكر للشرطة بمحافظة مأرب شمال اليمن .

وقال مصدر امني لعدن الغد ان الانفجار تواكب مع عرض عسكري كانت تقيمه وحدة عسكرية جديدة متخرجة بالمعسكر .

وكان الجنود يقدمون عرضا عسكريا حينما وقع الانفجار .

ونقل المصابون إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج .

 

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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