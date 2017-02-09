قال الأكاديمي الشهير وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور "عبد الله الفقيه " أنه مهدد هو وأسرته بخطر الموت جوعا بعد انقطاع الراتب عنه منذ 6 أشهر مما دفعه لإعادة تنشيط حسابه في الفيسبوك والبحث عن اي وظيفة

وقال الفقيه في منشور له بصفحته بالفيسبوك " لم أكن حقيقة ارغب في إعادة تنشيط حساب الفيس بوك لكن بعد 6 أشهر من ايقاف مرتبات أساتذة جامعة صنعاء أشعر اني وأسرتي مهددين بخطر الموت جوعا ولأني ابحث وبشكل عاجل عن فرصة عمل في دولة "الخلافة الموعودة" .

وأضاف " أحتاج إلى بعض المعلومات حول الجامعات التي تقدم برامج باللغة الانجليزية أو العربية وحقيقة لا يهم ماذا تكون الوظيفة اذا كانت تحفظ للإنسان الحد الأدنى من الكرامة .

وختم الدكتور عبد الله الفقيه منشوره برجاء التواصل معه بالمعلومات على الخاص منتقدا بشدة الشرعية والانقلابين وأنصارهم جميعا وعلى " العاجزين الذين يتصدون لمهام هي أكبر منهم" حسب قوله .

وكانت قوى الانقلاب بصنعاء قد نهبت. 4 مليار دولار من البنك المركزي بصنعاء وصادرت إيرادات جامعة صنعاء للمجهود الحربي وامتنعت عن إرسال كشوفات أساتذة الجامعات للبنك المركزي بعدن حتى يتم تحويل مرتباتهم عبر شركة الكريمي أو كاك بنك مما دفع بعض أساتذة الجامعات للعمل في مهن متدنية كسائقي سيارات أجرة او في مصنع للطوب او في بيع القات .

المزيد في أخبار وتقارير مقتل 2 وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمعسكر للشرطة بمأرب قتل جنديان واصيب 3 آخرين ظهر يوم الخميس اثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بمعسكر للشرطة بمحافظة مأرب شمال اليمن . وقال مصدر امني لعدن الغد ان الانفجار تواكب مع عرض عسكري أكاديميون يبحثون عن أعمال جديدة بعد انقطاع رواتبهم قال الأكاديمي الشهير وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور "عبد الله الفقيه " أنه مهدد هو وأسرته بخطر الموت جوعا بعد انقطاع الراتب عنه منذ 6 أشهر مما دفعه قوة من المقاومة الجنوبية تغادر مواقعها بصعدة وتعود صوب العاصمة عدن عادت قوة من المقاومة الجنوبية المرابطة في جبهة البقع بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن إلى العاصمة عدن اليوم. وأصدر قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران

تعليقات القراء



