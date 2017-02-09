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أكاديميون يبحثون عن أعمال جديدة بعد انقطاع رواتبهم

الخميس 09 فبراير 2017 03:16 مساءً
(عدن الغد) خاص:

 قال الأكاديمي الشهير وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور "عبد الله الفقيه " أنه مهدد هو وأسرته بخطر الموت جوعا بعد انقطاع الراتب عنه منذ 6 أشهر مما دفعه لإعادة تنشيط حسابه في الفيسبوك والبحث عن اي وظيفة  

وقال الفقيه في منشور له بصفحته بالفيسبوك " لم أكن حقيقة ارغب في  إعادة تنشيط حساب الفيس بوك لكن بعد 6 أشهر من ايقاف مرتبات أساتذة جامعة صنعاء أشعر اني وأسرتي مهددين بخطر الموت جوعا ولأني ابحث وبشكل عاجل عن فرصة عمل في دولة "الخلافة الموعودة" .

 وأضاف " أحتاج إلى بعض المعلومات حول الجامعات التي تقدم برامج باللغة الانجليزية أو العربية وحقيقة  لا يهم ماذا تكون الوظيفة اذا كانت تحفظ للإنسان الحد الأدنى من الكرامة .

وختم الدكتور عبد الله الفقيه منشوره برجاء التواصل معه بالمعلومات على  الخاص منتقدا بشدة الشرعية والانقلابين وأنصارهم جميعا وعلى " العاجزين الذين يتصدون لمهام هي أكبر منهم"  حسب قوله .

 وكانت قوى الانقلاب بصنعاء قد نهبت. 4 مليار دولار من البنك المركزي بصنعاء وصادرت إيرادات جامعة صنعاء للمجهود الحربي وامتنعت عن إرسال كشوفات أساتذة الجامعات للبنك المركزي بعدن حتى يتم تحويل مرتباتهم عبر شركة الكريمي أو كاك بنك مما دفع بعض أساتذة الجامعات للعمل في مهن متدنية كسائقي سيارات أجرة او في مصنع للطوب او في بيع القات .


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تعليقات القراء
244391
[1] إشربوا من نفس الكاس
الخميس 09 فبراير 2017
الجنوبي | عدن
لقد حدث لنا نحن في الجنوب أبشع مما تحدث عنه الدكتور وتم إجبار جيل بكامله على ترك وظائفهم وألقي بهم في قارعة الطريق منذ إحتلال الجنوب في 94 ولم نسمع أي رد فعل من قبل أكاديميي الشمال وإعلامييهم وسكتوا عن الظلم الفادح وكأنه لايعنيهم بل ونافقوا النظام وأثنوا على إجراءاته بحق الجنوبيين( الشيوعيين والكفار والإنفصاليين)، ومن بعد ذلك ( التواعش)..عليكم أن تشربوا من نفس الكاس ونتذوقوا مرارة الحاجة ومذلة السؤال التي عانينا منها وما زلنا نعاني تبعاتها حتى اليوم، الساكت عن الحق شيطان أخرس.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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