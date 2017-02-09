قوة من المقاومة الجنوبية تغادر مواقعها بصعدة وتعود صوب العاصمة عدن

عادت قوة من المقاومة الجنوبية المرابطة في جبهة البقع بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن إلى العاصمة عدن اليوم.

وأصدر قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي بيان صحفي، تلقت "عدن الغد" نسخة منه، بيّن فيه سبب عودة قوات اللواء إلى العاصمة عدن.

وارجع العميد مهران سبب مغادرة قوات اللواء مواقعها في جبهة البقع الى تلقي توجيهات من فخامة الرئيس هادي وقيادة التحالف، للقيام بمهام أخرى، حسب قوله.

نسخة من البيان:

«« شكر و تقدير »»

بسم الله الرحمن الرحيم

أحب في هذا المقام وباسم اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية أن أقدم كامل الشكر والتقدير والعرفان للمملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبيه ولي العهد ، وولي ولي العهد حفظ الله الجميع وسدد الله خطاهم.

فقد نصر الله هذا الدين قديماً وحديثاً بالمملكة العربية السعودية ، فهي تقدم كل التضحيات لنصرة أهل اليمن خاصة وبلاد الإسلام عامة .

فقد كانت سبباً لقطع دابر الرافضه المجوس ، بل كانت عزة للإسلام والسنة في العالم أجمع ، ولولا الله ثم التحالف ، وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ، لكان الفكر والمخطط الإيراني الخبيث قد انتشر بأنحاء اليمن وغيرها.

ولكن قيض الله رجال لهذا الدين ينصرونه، فلم تقم للرافضة قائمة .

فنسأل من الله أن يحفظ بلد التوحيد والقائمين عليها ، وأن يكونوا ذخراً للإسلام والمسلمين في السراء والضراء.

كما أخص بالشكر والتقدير لسمو الأمير اللواء الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية، وقائد وحدات القوات الخاصه .

فهو رجل الحرب ، فقد أعطانا الثقة الكامله أن نقوم بواجبنا الديني والوطني .

فنسأل من الله أن يسدد خطاه ويرفع قدره في الدارين.

ونشكر كذلك اللجنة الخاصة والقائمين عليها التي تبنت ملف اليمن فقد نفع الله بها.

وفي الأخير نشكر العقيد الركن /محمد عائض المرزوقي قائد القوة المشتركة فهو قائد ميداني محنك وصاحب حكمة ورجاحة عقل ، نسأل من الله أن يسدده لكل خير .

وأن يسدد إخوانه من جند وضباط وصف ضباط من قوات الصاعقة فقد قدموا وبذلوا كل ما في وسعهم لخدمة هذا الدين والوطن فنسأل من الله أن يحفظ الجميع.

فنحن في مهامنا الوطني في استئصال التمدد الشيعي وعودة الشرعية ودحر مشروع الأنقلابيين .

فنحن كقيادة اللواء الرابع مدرع قد تلقينا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وقيادة التحالف، بمهام أخرى .

كتبه:

العميد/مهران محمد القباطي

قائد لواء الرابع مدرع

حماية رئاسية

المزيد في أخبار وتقارير قوة من المقاومة الجنوبية تغادر مواقعها بصعدة وتعود صوب العاصمة عدن عادت قوة من المقاومة الجنوبية المرابطة في جبهة البقع بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن إلى العاصمة عدن اليوم. وأصدر قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران الهلال الأحمر الإماراتي يعيد تأهيل 20 مستشفى في اليمن وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية تتضمن تأهيل 20 مستشفى في اليمن، وتحسين خدماتها ورفع كفاءتها لمقابلة الاحتياجات الصحية السفارة الإيرانية في صنعاء تقيم حفلا بحضور قيادات مؤتمرية وحوثية نظمت سفارة إيران في صنعاء، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ38 لقيام الثورة الإيرانية، بحضور أعضاء في المجلس السياسي الأعلى، التابع للانقلابيين، ووزير الخارجية بحكومة