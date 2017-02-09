نظمت سفارة إيران في صنعاء، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ38 لقيام الثورة الإيرانية، بحضور أعضاء في المجلس السياسي الأعلى، التابع للانقلابيين، ووزير الخارجية بحكومة الانقلاب، وقيادات حوثية ومؤتمرية أخرى.



وفي الحفل أكد محمد فراهيد القائم بأعمال السفير الإيراني في صنعاء تضامن بلاده مع "اليمن"، ضد ما اسماه مواجهة "التدخلات الخارجية".

وتقف جمهورية إيران الى جانب الانقلابيين في صنعاء وتقوم بتهريب الاسلحة لهم وتمدهم بعدد من الخبراء الذين يعملون كمستشارين عسكريين لدى الحوثيين.

المزيد في أخبار وتقارير السفارة الإيرانية في صنعاء تقيم حفلا بحضور قيادات مؤتمرية وحوثية نظمت سفارة إيران في صنعاء، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ38 لقيام الثورة الإيرانية، بحضور أعضاء في المجلس السياسي الأعلى، التابع للانقلابيين، ووزير الخارجية بحكومة المخلافي : الحوثيون باتوا يمتلكون طائرات تملك قدرة تنفيذ غارات جوية قال عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني، إن الطائرة من دون طيار التي دمرها الجيش اليمني في الساحل الغربي قبل أيام، طائرة إيرانية قادرة على إطلاق القذائف اليمن يواصل عمليات مكافحة الإرهاب مع أمريكا رغم غارة جوية قال اليمن يوم الأربعاء إنه لم يعلق عمليات مكافحة الإرهاب مع الحكومة الأمريكية رغم الجدال حول غارة للقوات الخاصة الأمريكية استهدفت متشددين للقاعدة وأسفرت عن مقتل