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السفارة الإيرانية في صنعاء تقيم حفلا بحضور قيادات مؤتمرية وحوثية

الخميس 09 فبراير 2017 11:12 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

نظمت سفارة إيران في صنعاء، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ38 لقيام الثورة الإيرانية، بحضور أعضاء في المجلس السياسي الأعلى، التابع للانقلابيين، ووزير الخارجية بحكومة الانقلاب، وقيادات حوثية ومؤتمرية أخرى.

وفي الحفل أكد محمد فراهيد القائم بأعمال السفير الإيراني في صنعاء تضامن بلاده مع "اليمن"، ضد ما اسماه مواجهة "التدخلات الخارجية".

وتقف جمهورية إيران الى جانب الانقلابيين في صنعاء وتقوم بتهريب الاسلحة لهم وتمدهم بعدد من الخبراء الذين يعملون كمستشارين عسكريين لدى الحوثيين.


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