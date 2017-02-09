مقاومة القبيطة تصد هجوما للمليشيات وسط أنباء بسقوط جرحى وأسرى
الخميس 09 فبراير 2017 09:36 صباحاً
كرش((عدن الغد)) اكرم العزبي:
كرش((عدن الغد)) اكرم العزبي:
تجددت المعارك في منطقة القبيطة بعد طول توقف وذلك بالتزامن مع الدفع بمزيد من التعزيزات للمليشيات إلى القبيطة بغية السيطرة على جبل النبي شعيب المطل على بلدة كرش والشريجة ومناطق أخرى مجاورة.
تأتي هذه المعارك بعد محاولة تقدم قامت بها المليشيات نحو مواقع المقاومة وهو ما قابلته المقاومة باليقظة التامة وصدت ذلك الهجوم الذي خلف عددا من الجرحى في صفوف المليشيات حسب شهود عيان.
إلى ذلك تمكنت المقاومة الشعبية بالقبيطة من أسر عناصر من المليشيات لم يحدد عددهم بعد وذلك بعد محاصرتهم من قبل المقاومة بالقرب من نقيل الوزف المطل على سوق ربوع القبيطة .
من جانب آخر وفي جبهة كرش اندلعت مواجهات عنيفة الليلة الماضية في المحور الغربي لبلدة كرش مع الدفع بمزيد من التعزيزات للمليشيات إلى مدينة الشريجة ومنطقة السحي على الأطراف الشمالية لبلدة كرش.
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