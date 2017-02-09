أكد البيت الأبيض الأربعاء 8 فبراير/شباط، أن الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع اليمن عبر القنوات الدبلوماسية وتعول على استمرار التعاون بين البلدين.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، في إفادة صحفية: "اليمنيون يعون أهمية حربنا مع تنظيم (داعش) أكثر من غالبية الدول الأخرى، أعتقد أننا سنستمر في العمل معهم بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية، لفهم أكبر في حربنا ضد الإرهاب".

يشار إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت الثلاثاء بأن السلطات اليمنية سحبت موافقتها على تنفيذ واشنطن عمليات (عسكرية) برية خاصة بمكافحة الإرهاب في أراضيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب اليمني اتخذ هذا القرار بعد أن نفذت قوات أمريكية خاصة عملية استهدفت مقرا لتنظيم "القاعدة في الجزيرة العربية" أدت إلى مقتل مدنيين.

المزيد في أخبار وتقارير البيت الأبيض يعول على استمرار التعاون مع اليمن أكد البيت الأبيض الأربعاء 8 فبراير/شباط، أن الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع اليمن عبر القنوات الدبلوماسية وتعول على استمرار التعاون بين البلدين. وقال شون مصدر امني : تفجير زنجبار انفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة امنية قال مصدر امني بزنجبار ان الانفجار الذي هز المنطقة الشرقية من المدينة مساء الاربعاء كان ناتج عن تفجير عبوة ناسفة .وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان مجهولين زرعوا عبوة ناسفة عناصر من القاعدة تشن هجوما على نقطة امنية شرق زنجبار وسماع دوي انفجار قال سكان محليون بزنجبار ان دوي انفجار عنيف سمع عند الساعة الـ 11:25 مساء يوم الاربعاء في محيط نقطة لقوات الامن شرق زنجبار اعقبها اطلاق نار كثيف .وبحسب السكان لعدن الغد