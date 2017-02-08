عناصر من القاعدة تشن هجوما على نقطة امنية شرق زنجبار وسماع دوي انفجار

نجحت ثورة فبراير ثورة السلمية في قلب المعادلات التي بدا انها كانت قد استقرت لصالح نظام سياسي واجتماعي هجين ،
تحية محمله بالشكر والعرفان مدفوعة بالفخر والاعتزاز لكل الرجال الاوفياء وجميع الابطال المخلصون الذين افتدوا
الماء هو ثروة طبيعية يجب المحافظة عليها وتنميتها فهي صلب الحياة للإنسان وعنصر اساسي في تنمية المجتمع.
لا تكاد تشرق شمس يوماً جديد إلا وحمل لنا بين خيوط أشعته بشارة إنعتاق من معاناة أو ألم أو ضغينة أو قبح, ظل
مدينة عدن أيقونة المدنية وفسيفساء التنوع والتعايش , مدينة تلتقي بها كل الثقافات والأعراق والطوائف , نافذة
في كل مفاهيم العالم بشان عقود المشتريات بمختلف أنواعها يكون مضمون العقد شريعة المتعاقدين ملزم لطرفين
الجمعة المباركة الحزينة ، التي وافقت 3/فبراير،2017 نعى الناعي وفاة الشخصية الوطنية البارزة عبد الرب علي مصطفى
الآن فقط ولآخر مرة نقول للذين باعوا ضمائرهم وسكبوا المداد على صفحات رصيدهم الوطني وتاريخهم النضالي الطويل،
نتألم أشدّ الأَلَم لما يتعرض له أهلنا في تهامة من مَتْرَبة ومجاعة وفقر مدقع في أرضهم الخصبة والغنية بالخيرات.
الاستاذ الكاتب الشاب المتألق فهد البرشاء حفظه الله ورعاه من الشباب الجديرين بالثقة وهو مدافع صلب عن حقوق
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