رئيس وزراء الصومال السابق فارماجو يفوز بانتخابات الرئاسة
الأربعاء 08 فبراير 2017 10:25 مساءً
رويترز
رويترز
أدى محمد عبد الله فارماجو رئيس الوزراء السابق الذي تعلم بالولايات المتحدة اليمين القانونية يوم الأربعاء رئيسا جديدا للصومال بعدما حقق تقدما مريحا في الجولة الثانية من تصويت المشرعين في الانتخابات التي جرت في مجمع مطار مقديشو الذي يخضع لإجراءات أمن مشددة.
ودوت أصوات إطلاق النار في أرجاء المدينة احتفالا بفوزه. وأقر الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود بالهزيمة بعدما اتضح أنه لا يمكنه الفوز في جولة ثالثة.
وقال فارماجو للمشرعين في قاعة داخل المطار الذي تحميه حوائط مضادة للقنابل "هذا انتصار للصومال وللصوماليين."
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