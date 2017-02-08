الواحدي ينفي اعتقال احد حراسة محافظ أبين اثناء زيارته ويؤكد بان المشتبة به لديه محلات قطع غيار بمدينة لودر واطلق سراحه

نفى مدير عام مديرية لودر الاخ/ عبدالله الواحدي اعتقال احد حراسة محافظ محافظة ابين الدكتور الخضر السعيدي اثناء زيارته ومعه قائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن وقائد محور ابين اللواء ابوبكر حسين الى مديرية لودر صباح يومنا هذا الاربعاء الموافق 8/2/2017م .

واشار الواحدي في تصريح لصحيفة عدن الغد انه تم الاشتباه في الاخ ابراهيم احمد قاسم المنصوري اثناء دخول الموكب وهو لدية محل قطع غيار واطارات سيارات بمدينة لودر وتم اطلاق سراحة مباشرة .

وتعجب الواحدي من نشر الاخبار المغلوطة والتي تسئ لقيادات محافظة ابين ولكل الشرفاء من ابناء المحافظة البطلة وخصوصا في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تعيشيها المنطقة الوسطى بصورة خاصة وابين واليمن بشكل عام .

ودعا الواحدي وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بالتحري الدقة والموضوعية والشفافية اثناء نقل مثل هذه الاخبار التي لاتخدم المصلحة العامة وتخدم اجندة العدو المتربص بنا .

واشاد بالزيارة المباركة لمحافظ المحافظة والقيادات الامنية للاطلاع عن قرب عن معاناة المديرية ورجال المقاومة الابطال والذين سطروا اروع التضحيات في هزيمة كل من تسول له نفسة المساس بأمن واستقرار وسكينة مدينة لودر الباسلة .