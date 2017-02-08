المخا : معارك عنيفة شمال المدينة والقوات الموالية للحوثيين تنسحب صوب الحديدة

مقاتل من القوات الجنوبية بالمخا يعرض صور بطائق عسكرية لمقاتلين من قوات صالح عقب فراراهم من المدينة يوم الاربعاء -عدن الغد

اندلعت يوم الاربعاء معارك عنيفة بين القوات الموالية للحوثيين وصالح وبين قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في حين واصلت المقاومة الجنوبية تقدمها شمالا .

وقال مراسل صحيفة "عدن الغد" ان المعارك دارت في الأطراف الشمالية للمدينة جهة ناحية الطريق الواصل إلى مدينة حيس والحديدة وغيرها من المناطق .

ودارت الاشتباكات مع عدد من القناصة الذين اطلقوا النار جهة القوات المتقدمة .

واسفرت الاشتباكات في يوم الاربعاء عن مقتل مالايقل عن 6 من عناصر الميليشيات .

وقال مصدر عسكري لعدن الغد ان القوات تتقدم ناحية شمال المدينة في حين تم العثور على عبوات ناسفة زرعت في الطريق.

*من نبيل القعيطي