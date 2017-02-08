المخا : معارك عنيفة شمال المدينة والقوات الموالية للحوثيين تنسحب صوب الحديدة
مقاتل من القوات الجنوبية بالمخا يعرض صور بطائق عسكرية لمقاتلين من قوات صالح عقب فراراهم من المدينة يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 08 فبراير 2017 05:05 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:
المخا ((عدن الغد)) خاص:
اندلعت يوم الاربعاء معارك عنيفة بين القوات الموالية للحوثيين وصالح وبين قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في حين واصلت المقاومة الجنوبية تقدمها شمالا .
وقال مراسل صحيفة "عدن الغد" ان المعارك دارت في الأطراف الشمالية للمدينة جهة ناحية الطريق الواصل إلى مدينة حيس والحديدة وغيرها من المناطق .
ودارت الاشتباكات مع عدد من القناصة الذين اطلقوا النار جهة القوات المتقدمة .
واسفرت الاشتباكات في يوم الاربعاء عن مقتل مالايقل عن 6 من عناصر الميليشيات .
وقال مصدر عسكري لعدن الغد ان القوات تتقدم ناحية شمال المدينة في حين تم العثور على عبوات ناسفة زرعت في الطريق.
*من نبيل القعيطي
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