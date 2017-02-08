MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 08 فبراير 2017 05:19 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بمؤتمر صحفي عُقد في العاصمة عدن.. منظمة اليونيسف تستعرض اعمالها ومشاريعها خلال العام الماضي في اليمن
أخبار وتقارير

بمؤتمر صحفي عُقد في العاصمة عدن.. منظمة اليونيسف تستعرض اعمالها ومشاريعها خلال العام الماضي في اليمن

الأربعاء 08 فبراير 2017 05:04 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

عقدت منظمة اليونيسف للطفولة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم لممثلة المنظمة في اليمن الدكتورة مرتشل ريلانو بمكتب المنظمة بالعاصمة عدن.

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره الأستاذ سيف الدين نمر مدير مكتب منظمة اليونيسف في العاصمة عدن، إضافة الى عدد من مراسلي الصحف والقنوات المحلية والعربية والأجنبية، استعرضت ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن عن ما قدمته المنظمة من مساعدات ومشاريع والمناطق التي عملت فيه خلال العام الماضي، إضافة الى المشاريع التي تخطط المنظمة للقيام بها في العام الحالي 2017.

وكشفت الدكتورة ريلانو عن معالجة ما يزيد عن 40 الف حالة تعاني من الأمراض، وحصول 4 مليون طفل على لقاح شلل الأطفال ومليون طفل على مساعدة صحية عاجلة في العام 2016، إضافة الى توزيع حزم تحتوي على مواد نظافة وأقراص لتنقية المياه.

وفي مجال التعليم كشفت ممثلة اليونيسف أن المنظمة ساهمت في اعادة تأهيل 400 مدرسة وتزويدها بالوسائل التعليمية كما قدمت الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالحرب.

وقالت الدكتورة ريلانو أن منظمة اليونيسف بصدد توسع نشاطها أكثر في العام الحالي 2017 لمحاولة استهداف أكثر عدد ممكن من الاطفال، موضحة عن رغبة المنظمة  في تقديم المزيد من المساعدات لقطاع التعليم في اليمن من حيث إعادة تأهيل المدارس وتوفير الكتاب المدرسي والرعاية الصحية  للأطفال.

وتقوم الدكتورة مرتشل ريلانو ممثلة منظمة اليونيسف للطفولة في اليمن بزيارة عمل الى العاصمة عدن تلتقي خلالها قيادات بارزة في الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بالعاصمة.


المزيد في أخبار وتقارير
المخا : معارك عنيفة شمال المدينة والقوات الموالية للحوثيين تنسحب صوب الحديدة
اندلعت يوم الاربعاء معارك عنيفة بين القوات الموالية للحوثيين وصالح وبين قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في حين واصلت المقاومة الجنوبية تقدمها شمالا . وقال مراسل
بمؤتمر صحفي عُقد في العاصمة عدن.. منظمة اليونيسف تستعرض اعمالها ومشاريعها خلال العام الماضي في اليمن
عقدت منظمة اليونيسف للطفولة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم لممثلة المنظمة في اليمن الدكتورة مرتشل ريلانو بمكتب المنظمة بالعاصمة عدن. وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره
ممثل منظمة الصحة العالمية لرئيس الحكومة: عملنا بقدر الاستطاعة العام الماضي ووجدنا أن ذلك لا يكفي
شدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على ضرورة إيجاد توازن بين برنامج الرعاية الصحية الأولية والوقائية وبين الخدمات العلاجية لكي يلمس المواطن تلك الخدمات




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
زيارة لمحافظ ابين الى لودر تنتهي باعتقال احد افراد حراسته بتهمة الانتماء للقاعدة
قائد معركة المخا : خطوتنا التالية عودة النازحين الى مدينتهم وتطبيع الحياة فيها ونشكر الاهالي الذين شاركونا معركة تحريرها
قال ان الرئيس هادي وجه بدعم شركة النفط ب٤ مليار مدير شركة النفط يؤكد انهاء ازمة المشتقات النفطية بالمحافظات
بماذا اعترف المتهم بمحاولة إشعال النار داخل الحرم المكي
إيران تعلن استعدادها للحوار مع السعودية بخصوص الملف اليمني
مقالات الرأي
  الماء هو ثروة طبيعية يجب المحافظة عليها وتنميتها فهي صلب الحياة للإنسان وعنصر اساسي في تنمية المجتمع.
  لا تكاد تشرق شمس يوماً جديد إلا وحمل لنا بين خيوط أشعته بشارة إنعتاق من معاناة أو ألم أو ضغينة أو قبح, ظل
مدينة عدن أيقونة المدنية وفسيفساء التنوع والتعايش , مدينة تلتقي بها كل الثقافات والأعراق والطوائف , نافذة
في كل مفاهيم العالم بشان عقود المشتريات بمختلف أنواعها يكون مضمون العقد شريعة المتعاقدين ملزم لطرفين
الجمعة المباركة الحزينة ، التي وافقت 3/فبراير،2017نعى الناعي وفاة الشخصية الوطنية  البارزة عبد الرب علي
الآن فقط ولآخر مرة نقول للذين باعوا ضمائرهم وسكبوا المداد على صفحات رصيدهم الوطني وتاريخهم النضالي الطويل،
نتألم أشدّ الأَلَم لما يتعرض له أهلنا في تهامة من مَتْرَبة ومجاعة وفقر مدقع في أرضهم الخصبة والغنية بالخيرات.
الاستاذ الكاتب الشاب المتألق فهد البرشاء حفظه الله ورعاه من الشباب الجديرين بالثقة وهو مدافع صلب عن حقوق
الحديث عن مدينتي عدن وحضرموت، حديث ذو شجون لما للمدينتين من سمات وقواسم مشتركة، أهمها الخصائص المدنية،
رئيس الوزراء اليمني بن دغر القابع في قصر المعاشيق يوزع  الملايين والمليارات للانقلابين والفاسدون وصلت إلى
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التفوق والنجاح
الف مبروك الزواج
وفيات
المقدم بن حبريش: الفقيد أحمد عبدا لقادر بافقيه مثالاً للوطني المخلص
تعزية باستشهاد العميد صالح محمد هرهره

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017