بمؤتمر صحفي عُقد في العاصمة عدن.. منظمة اليونيسف تستعرض اعمالها ومشاريعها خلال العام الماضي في اليمن

عقدت منظمة اليونيسف للطفولة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم لممثلة المنظمة في اليمن الدكتورة مرتشل ريلانو بمكتب المنظمة بالعاصمة عدن.

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره الأستاذ سيف الدين نمر مدير مكتب منظمة اليونيسف في العاصمة عدن، إضافة الى عدد من مراسلي الصحف والقنوات المحلية والعربية والأجنبية، استعرضت ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن عن ما قدمته المنظمة من مساعدات ومشاريع والمناطق التي عملت فيه خلال العام الماضي، إضافة الى المشاريع التي تخطط المنظمة للقيام بها في العام الحالي 2017.

وكشفت الدكتورة ريلانو عن معالجة ما يزيد عن 40 الف حالة تعاني من الأمراض، وحصول 4 مليون طفل على لقاح شلل الأطفال ومليون طفل على مساعدة صحية عاجلة في العام 2016، إضافة الى توزيع حزم تحتوي على مواد نظافة وأقراص لتنقية المياه.

وفي مجال التعليم كشفت ممثلة اليونيسف أن المنظمة ساهمت في اعادة تأهيل 400 مدرسة وتزويدها بالوسائل التعليمية كما قدمت الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالحرب.

وقالت الدكتورة ريلانو أن منظمة اليونيسف بصدد توسع نشاطها أكثر في العام الحالي 2017 لمحاولة استهداف أكثر عدد ممكن من الاطفال، موضحة عن رغبة المنظمة في تقديم المزيد من المساعدات لقطاع التعليم في اليمن من حيث إعادة تأهيل المدارس وتوفير الكتاب المدرسي والرعاية الصحية للأطفال.

وتقوم الدكتورة مرتشل ريلانو ممثلة منظمة اليونيسف للطفولة في اليمن بزيارة عمل الى العاصمة عدن تلتقي خلالها قيادات بارزة في الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بالعاصمة.