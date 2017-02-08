الفضلي ينفي تقديمه مبادرة سياسية لوقف الحرب في اليمن
الأربعاء 08 فبراير 2017 02:27 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
نفى الشيخ طارق الفضلي صلته بمبادرة سياسية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية وتضمنت رؤية سياسية لوقف الحرب في اليمن .
وقال الفضلي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مانشر عن مبادرة سياسية قدمها غير صحيح نافيا صلته بصفحة على الفيس تحمل اسمه نشرت هذه المبادرة .
واكد الفضلي انه يقيم في عدن ولم يقدم أي مبادرة لاي طرف .
تعليقات القراء
244232
[1] العن ابو بليسكم الفضلي في عدن طليق وسايبينه وتريدون امن واستقرار
الأربعاء 08 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
انا اجزم ان كل المشاكل الامنية في الجنوب من تحت هذا الراس
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