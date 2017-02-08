نفى الشيخ طارق الفضلي صلته بمبادرة سياسية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية وتضمنت رؤية سياسية لوقف الحرب في اليمن .

وقال الفضلي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مانشر عن مبادرة سياسية قدمها غير صحيح نافيا صلته بصفحة على الفيس تحمل اسمه نشرت هذه المبادرة .

واكد الفضلي انه يقيم في عدن ولم يقدم أي مبادرة لاي طرف .

المزيد في أخبار وتقارير الإعلام الاقتصادي يطالب الحكومة بكسر احتكار نقل البضائع في عدن طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر كسر احتكار نقل السلع من العاصمة المؤقتة عدن الي بقية محافظات الجمهورية الفضلي ينفي تقديمه مبادرة سياسية لوقف الحرب في اليمن نفى الشيخ طارق الفضلي صلته بمبادرة سياسية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية وتضمنت رؤية سياسية لوقف الحرب في اليمن . وقال الفضلي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مانشر مصدر امني سعودي مليشيا الحوثي تجند افارقه للاستطلاع على حدود المملكة قال مصدر أمني سعودي، "إنه تم اعتقال مرتزقة أفارقة يقومون بأدوار الاستطلاع لصالح الحوثيين على الحدود وقال المصدر لـ صحيفة «الحياة»: «توجد جنسيات أخرى من

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