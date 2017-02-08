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أخبار وتقارير

الفضلي ينفي تقديمه مبادرة سياسية لوقف الحرب في اليمن

الأربعاء 08 فبراير 2017 02:27 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

نفى الشيخ طارق الفضلي صلته بمبادرة سياسية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية وتضمنت رؤية سياسية لوقف الحرب في اليمن .

وقال الفضلي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مانشر عن مبادرة سياسية قدمها غير صحيح نافيا صلته بصفحة على الفيس تحمل اسمه نشرت هذه المبادرة .

واكد الفضلي انه يقيم في عدن ولم يقدم أي مبادرة لاي طرف .


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تعليقات القراء
244232
[1] العن ابو بليسكم الفضلي في عدن طليق وسايبينه وتريدون امن واستقرار
الأربعاء 08 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
انا اجزم ان كل المشاكل الامنية في الجنوب من تحت هذا الراس



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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