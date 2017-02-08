قال مصدر أمني سعودي، "إنه تم اعتقال مرتزقة أفارقة يقومون بأدوار الاستطلاع لصالح الحوثيين على الحدود

وقال المصدر لـ صحيفة «الحياة»: «توجد جنسيات أخرى من المرتزقة، غالبيتهم أفارقة، يستخدمهم الحوثيون في الاستطلاع، ولم نقبض على أي إيراني، لكن المعلومات التي لدينا تؤكد وجودهم كمخططين خلف خطوط التماس، مقابل بعض مراكزنا أمام الحدود السعودية، لأننا نسمع جميع أحاديثهم بالتقنيات الموجودة، وهم يخططون للحوثيين ليقوموا بالتنفيذ، ولم تتحرك أي مجموعة منهم لدخول أرض المعركة».

وحذّر المصدر من الاقتراب من الحدود السعودية، وقال: «نحن في منطقة عمليات، وهي منطقة حرب، ويمكن إطلاق النار على أي شخص يقترب منها وفق القانون الدولي الذي نص على أنها منطقة محرمة، لا يعبر منها إلا منتحر أو معتدٍ أو جاسوس، والشخص المسالم لديه نقاط خاصة من طريق حرس الحدود، وهناك نظام خاص لهم».

وقال المصدر إن احد الأشخاص كان يقترب من الحدود من دون أن يحمل سلاحاً لكنه كان يحمل جعبة على ظهره تبين أنها عبوات ناسفة كان يريد أن يدخل بها إلى السعودية ليضعها على الطرقات في الداخل.

المزيد في أخبار وتقارير الإعلام الاقتصادي يطالب الحكومة بكسر احتكار نقل البضائع في عدن طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر كسر احتكار نقل السلع من العاصمة المؤقتة عدن الي بقية محافظات الجمهورية الفضلي ينفي تقديمه مبادرة سياسية لوقف الحرب في اليمن نفى الشيخ طارق الفضلي صلته بمبادرة سياسية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية وتضمنت رؤية سياسية لوقف الحرب في اليمن . وقال الفضلي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مانشر مصدر امني سعودي مليشيا الحوثي تجند افارقه للاستطلاع على حدود المملكة قال مصدر أمني سعودي، "إنه تم اعتقال مرتزقة أفارقة يقومون بأدوار الاستطلاع لصالح الحوثيين على الحدود وقال المصدر لـ صحيفة «الحياة»: «توجد جنسيات أخرى من