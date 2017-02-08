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حملة مداهمات بجعار واعتقال اعضاء مشتبه بانتمائهم للقاعدة

الأربعاء 08 فبراير 2017 01:16 مساءً
جعار ((عدن الغد)) خاص:

نفذت قوات من الحزام الامني فجر يوم الاربعاء بحملة مداهمات بمدينة جعار واعتقلت عناصر يشتبه بانتمائها للقاعدة .

و قامت القوات الخاصة والتدخل السريع بمدينة جعار بقيادة اللواء عبداللطيف السيد بحملة مداهمات في منطقة المثلث بمدينة جعار.

 وبحسب مصدر امني لعدن الغد فقد تم خلال الحملة اعتقاد كل من أبكر عبدالله محمدقاسم ( ابو يابس)  وصهره الذي يقيم عنده للدراسة مرسال هائل محمد أحمد بتهمة الانتماء للقاعدة.


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حملة مداهمات بجعار واعتقال اعضاء مشتبه بانتمائهم للقاعدة
نفذت قوات من الحزام الامني فجر يوم الاربعاء بحملة مداهمات بمدينة جعار واعتقلت عناصر يشتبه بانتمائها للقاعدة . و قامت القوات الخاصة والتدخل السريع بمدينة جعار




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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