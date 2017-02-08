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زيارة لمحافظ ابين الى لودر تنتهي باعتقال احد افراد حراسته بتهمة الانتماء للقاعدة

الأربعاء 08 فبراير 2017 12:59 مساءً
لودر ((عدن الغد)) خاص:

انتهت زيارة قام بها محافظ ابين الخضر السعيدي الى مديرية لودر بمحافظة ابين يوم الاربعاء باعتقال احد افراد حراسته بتهمة الانتماء للقاعدة.

وقام السعيدي برفقة عدد من المسئولين بزيارة تفقدية لمديرية لودر بمحافظة ابين بهدف الاطلاع على اوضاعها .

وخلال زيارته لمقر ادارة الامن ولقاءه بعدد من الافراد قام عدد من مسئولي الامن بلودر باعتقال احد افراد حراسة السعيدي بتهمة الانتماء للقاعدة .

وقال مصدر في السلطة المحلية لعدن الغد ان جنود الامن القوا القبض على احد افراد حراسة السعيدي حيث يتهمونه بالانتماء لتنظيم القاعدة.

وتسبب الحادثة بحالة من المشادات بين الطرفين انتهت بايداع الشخص المقبوض عليه السجن .

واكد مصدر امني لعدن الغد ان قوات الحزام الأمني بلودر احتجزت محافظ أبين الدكتور الخضر السعيدي لنصف ساعة في ادارة امن المديرية خلال زيارة المحافظ للمديرية لتفقد أوضاع أفراد الحزام الأمني بعد الهجوم الفاشل الذي تعرضوا له السبت الماضي من قبل القاعدة .
وياتي احتجاز المحافظ بعد رفضه تسليم اثنين من حراساته المتهمين بصلتهم للقاعدة من قبل أفراد الحزام الأمني .
وبحسب مصدر أمني فإن الوضع كاد أن يتحول إلى اشتباكات داخل مقر المديرية بعد رفض المحافظ تسليم المتهمين من حراساته الاأمر الذي استدعى قيام أفراد الحزام الأمني إلى حجز المتهمين مع المحافظ في غرفة قبل أن تتدخل وساطات من قبل قيادة السلطة المحلية بلودر وعدد من القيادات الأمنية ومن اللواء 115 مما سمح لإخراج المحافظ مع ابقاء اثنين من حراساته في الحجز في مقر اامديرية والمتهمين من قبل أفراد الحزام بصلتهم للقاعدة.
بعدها واصل محافظ اببن زيارته التفقدية حيث قام بزيارة جبهة جبل ثرة وتفقد أوضاع المرتبطين فيها من أفراد المقاومة الجنوبية.


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تعليقات القراء
244194
[1] المحافظ......كبيرهم الذي علمهم الارهاب
الأربعاء 08 فبراير 2017
فارس | عدن
عاد الناس مش دارية بان حراسة المحافظ جميعها من القاعدة وباختيار طارق الفضلي والمحافظ عضو قيادي في القاعدة وهوكبيرهم الذي علمهم الارهاب ؟ ومن لم يصدق عليه البرهان كم مرات تعرض المحافظ لاي محاولة اغتيال في عدن او ابين او اي مكان اخر من قبل القاعدة؟

244194
[2] انها لودر ثغر ابين الباسم لا تقبل الا الابطال. الشجعان،.. ان كان قاعدة صالح في حراسة المسمى( محافظ) فهذا شي طبيعي ومعروف انها الأدوار المتبادلة والمصالح المشتركة
الأربعاء 08 فبراير 2017
علي عبد الله | مكيراس ابين
عندما بزورك الجبناء يا لودر،كيف تكونين،عندما يدرك من تنازلوا عنك يا لودر كيف تنظرين اليهم وتتعاملين معهم،عندما تكتشفين يا لودر بان حراسة المسمى ( محافظ ) من القاعدة كيف تصيرين .. واخيراً وصل ( التحفة المحنط) الى لودر الصمود والرجال والبطولات ،وصل ابن ( الشرعية العرجاء) دون خجل أؤ وجل بعد ان ساهم وساهمت شرعيته في اذلال لودر واهلها ،واستغلت ظرف مقاوميها الاشاوس ،لتوزيعهم على كل الجبهات وتصبح مدينتهم يحرسها ويحميها ( كبار السن الاشاوس ) ماذا يمكن ان يقول هذا المخلوق الفاشل ودولته العرجاء... تخيلوا دولة تتنازل وتهرب وقت الشدة ،وتعود وقت السلم والامان لتقول نحن هنا ( شرعية معاشيق ). نحن الدولة الوحدوية التي تحلم بعودة الوحدة التي ماتت وشبعة موت وأصبحت عظاماً متناثرة وغير مقبولة في ارض الجنوب، جائتنا اصحاب شعار. ( الوحدة او الموت ) وكان الموت لكم ولوحدتكم خيار الشعب،اما الكلمة الاولى فكانت خيار السياسيين الحاقدين البياعين للأرض والعرض... نعم يا مدينة لودر قلب الجنوب النابض ،مدينة الصمود والبطولات ،مدينة الشهداء ،مدينة عبد النبي مدرم، وعباس،وعلي الأعور،وعمر علي ، مدينة علي جبر والمرزوقي، وصيوع ،مدينة الهيال اطال الله في عمره،مدينة الشرفاءممن صمدوا في في وجه الغزاة من مران وسنحان،نعم انها لودر التي ،يطل عليها جبل وعقبة ثرة يحميها ليلاً ونهاراً برجاله وابطال مقاومته الاوفيا حباً لوطنهم الجنوب،فالتحية لكم يا ابطال ، لودر،ومكيراس،وعقبة ثرة،... وللمسمى محافظ نقول عود الى مخبأك في المعاشيق،فأبين قادرة على الدفاع عن نفسها ،عود الى المعاشيق وحراستك من الجيش المرافقة لك اكثر من القوات المتواجدة في ابين،عود الى مخبأك وعدد من حراستك بين أيدي رجال المقاومة العوذلية التي كشفتهم وعرفتهم انهم من ( قاعدة او قعادة علي عبد الله صالح) وما خفي كان اعظم.. عود من حيث كنت لان لودر لا تقبل الا الابطال الميامين،انها لودر العريقة بتاريخها ورجالها ،انها لودر من تغزل بها الشعراء وغناء لها الشعوي ،وهي من قال فيها شيخها واميرها المرحوم ناصر محمد: قال بن ناصر محمد حنين قلبي حنينه على بساتين لودر والعنبرة والكبيدة



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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