زيارة لمحافظ ابين الى لودر تنتهي باعتقال احد افراد حراسته بتهمة الانتماء للقاعدة

انتهت زيارة قام بها محافظ ابين الخضر السعيدي الى مديرية لودر بمحافظة ابين يوم الاربعاء باعتقال احد افراد حراسته بتهمة الانتماء للقاعدة.

وقام السعيدي برفقة عدد من المسئولين بزيارة تفقدية لمديرية لودر بمحافظة ابين بهدف الاطلاع على اوضاعها .

وخلال زيارته لمقر ادارة الامن ولقاءه بعدد من الافراد قام عدد من مسئولي الامن بلودر باعتقال احد افراد حراسة السعيدي بتهمة الانتماء للقاعدة .

وقال مصدر في السلطة المحلية لعدن الغد ان جنود الامن القوا القبض على احد افراد حراسة السعيدي حيث يتهمونه بالانتماء لتنظيم القاعدة.

وتسبب الحادثة بحالة من المشادات بين الطرفين انتهت بايداع الشخص المقبوض عليه السجن .

واكد مصدر امني لعدن الغد ان قوات الحزام الأمني بلودر احتجزت محافظ أبين الدكتور الخضر السعيدي لنصف ساعة في ادارة امن المديرية خلال زيارة المحافظ للمديرية لتفقد أوضاع أفراد الحزام الأمني بعد الهجوم الفاشل الذي تعرضوا له السبت الماضي من قبل القاعدة .

وياتي احتجاز المحافظ بعد رفضه تسليم اثنين من حراساته المتهمين بصلتهم للقاعدة من قبل أفراد الحزام الأمني .

وبحسب مصدر أمني فإن الوضع كاد أن يتحول إلى اشتباكات داخل مقر المديرية بعد رفض المحافظ تسليم المتهمين من حراساته الاأمر الذي استدعى قيام أفراد الحزام الأمني إلى حجز المتهمين مع المحافظ في غرفة قبل أن تتدخل وساطات من قبل قيادة السلطة المحلية بلودر وعدد من القيادات الأمنية ومن اللواء 115 مما سمح لإخراج المحافظ مع ابقاء اثنين من حراساته في الحجز في مقر اامديرية والمتهمين من قبل أفراد الحزام بصلتهم للقاعدة.

بعدها واصل محافظ اببن زيارته التفقدية حيث قام بزيارة جبهة جبل ثرة وتفقد أوضاع المرتبطين فيها من أفراد المقاومة الجنوبية.

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