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صحيفة: خلايا حوثية تخترق سفارات اليمن

الأربعاء 08 فبراير 2017 09:34 صباحاً
لندن(عدن الغد)وكالات:

كشفت صحيفة الوطن السعودية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، وجود قائمة بأسماء جماعات ضغط في السفارات اليمنية بالخارج، تعمل ضد الحكومة الشرعية، وتتحرك تحت تكتل سياسي لمواجهة وتشويه دور التحالف العربي والجيش الوطني اليمني. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن معظم هذه العناصر تقود الحركات الطلابية والاحتجاجية في الخارج، وتتحرك بطريقة منظمة لتشويه صورة الحكومة الشرعية في المنصات الدولية وأمام وسائل الإعلام الغربية، والإساءة إلى دول التحالف العربي.

وقال المصدر إن "بعض السفارات اليمنية بالخارج، لا تزال تأوي لديها عناصر متمردة من الحركة الحوثية والموالين للمخلوع صالح"، مشيراً إلى أن "هذه الشخصيات الداعمة للانقلاب الإرهابي، تلجأ إلى دفع الطلاب للتظاهر أمام السفارات اليمنية". 

وعدّد المصدر وجود اللوبي الحوثي الصالحي في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، والسويد والمجر وسويسرا وتركيا ولبنان وماليزيا والجزائر ومصر وسوريا والعراق والأردن، والهند وإيران، محذراً من عملية التخابر ونقل المعلومات بين الميليشيات الموالية للانقلابيين في تلك الدول مع عناصر من دول أخرى. 


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