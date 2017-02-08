لم اعرفه شخصيا من قبل رغم سماعي ومعرفتي بتاريخه ونضاله الطويل في زمن الاستبداد واختفاء اشباه الرجال صمد وواجه عنجهية النظام العفاشي ايام نشوة نظامه الجبروتي ورغم محاولاتهم لحرفه عن مساره بالمال والمناصب الا انه رفض وزاده اصرار وعزيمة على مواصلة مشوار نضاله رغم معرفته بصعوبة المرحلة وصمد على موقفه وهدفه الذي ناضل من اجله وخلال مقابله جمعتني معه بمنزله الذي يكتظ بالمواطنين من مختلف مناطق وقرئ الجنوب الحبيب استشعرت خيرا يلوح في الافق من خلال ثقتي بقدره هذا الشاب وامثاله بقيادة هذا الوطن الى بر الامان حيث شد انتباهي اخلاقه العالية وتواضعه الذي لم استطع ان او صفه لاخي القارئ فهو انسان متواضع جدآ انذر كل جهده لخدمة الشعب وفتح قلبه وبيته لجميع المواطنين من مختلف المناطق ويقوم بتسهيل معاملاتهم بقدر الاستطاعة فرغم سنه الصغير الا انه اثبت ان السن ليس مقياس لاي منصب بل العكس اثبت احقية وجدارة اختيار الشباب في مناصب قيادية رفيعة بالشباب تبنى وتتعمر الاوطان والشباب هم عماد وحماة هذه الامة نتمنى ان تكون معظم حقائبنا الوزارية من فئة الشباب لان لديهم طاقات عالية ونشاط ونزاهة واخلاص وذلك لخدمة هذا الشعب فنقول لمعالي الوزير الحالمي سير الى الامام بورك فيك .ونتمنئ ان يحذوا جميع الوزراء حذوك بالتواضع والاخلاق والنزاهة لينعم الوطن بالأمن والامان والعدالة والتنمية

وفي الاخير ندعو الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الابطال ويشفي جرحانا وأن ينصر اخواننا ابطال المقاومة الجنوبية البواسل في مختلف جبهات القتال.

المزيد في أخبار وتقارير تحية خالصة بحجم هذا الوطن لمعالي وزير النقل الاستاذ مراد الحالمي لم اعرفه شخصيا من قبل رغم سماعي ومعرفتي بتاريخه ونضاله الطويل في زمن الاستبداد واختفاء اشباه الرجال صمد وواجه عنجهية النظام العفاشي ايام نشوة نظامه الجبروتي قيادي مؤتمري يدعو لتنظيم احتجاجات في الـ 11 فبراير لطرد ميليشيا الحوثي من صنعاء دعا قيادي مؤتمري بارز المواطنين في العاصمة اليمنية صنعاء الى الخروج في تظاهرات احتجاجية للمطالبة برحيل ميليشيا الحوثي من المدينة واجبار لجانها المسلحة على تسليم الهلال الأحمر الإماراتي يرسل مساعدات غذائية وايوائية لسكان مناطق الساحل الغربي تعميدا للانتصار العسكري الذي تحققه المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بدعم قوات التحالف العربي في المناطق الساحلية بدءا من باب المندب وذباب وحتى المخا. وبدأ الهلال