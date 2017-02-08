MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 08 فبراير 2017 01:28 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير تحية خالصة بحجم هذا الوطن لمعالي وزير النقل الاستاذ مراد الحالمي
أخبار وتقارير

تحية خالصة بحجم هذا الوطن لمعالي وزير النقل الاستاذ مراد الحالمي

الأستاذ مراد الحالمي وزير النقل
الأربعاء 08 فبراير 2017 01:25 صباحاً
كتب / عباس سعيد الجعشاني

لم اعرفه شخصيا من قبل رغم سماعي ومعرفتي بتاريخه ونضاله الطويل في زمن الاستبداد واختفاء اشباه الرجال صمد وواجه عنجهية النظام العفاشي ايام نشوة نظامه الجبروتي  ورغم محاولاتهم  لحرفه عن مساره بالمال والمناصب الا انه رفض وزاده  اصرار وعزيمة على مواصلة مشوار نضاله رغم معرفته بصعوبة المرحلة  وصمد على موقفه وهدفه الذي ناضل من اجله وخلال مقابله جمعتني معه  بمنزله الذي يكتظ بالمواطنين من مختلف مناطق وقرئ الجنوب الحبيب   استشعرت خيرا يلوح في الافق  من خلال ثقتي بقدره هذا الشاب وامثاله بقيادة هذا الوطن الى بر  الامان حيث شد انتباهي اخلاقه العالية وتواضعه الذي لم استطع ان او صفه لاخي القارئ فهو انسان متواضع جدآ انذر كل جهده لخدمة الشعب   وفتح قلبه وبيته  لجميع المواطنين من مختلف المناطق ويقوم  بتسهيل معاملاتهم بقدر الاستطاعة فرغم سنه الصغير الا انه اثبت ان السن ليس مقياس لاي منصب بل العكس اثبت احقية وجدارة اختيار الشباب في  مناصب قيادية رفيعة بالشباب تبنى وتتعمر الاوطان والشباب هم عماد وحماة هذه الامة نتمنى ان تكون معظم حقائبنا الوزارية من فئة الشباب  لان  لديهم  طاقات عالية  ونشاط  ونزاهة واخلاص وذلك   لخدمة هذا الشعب فنقول لمعالي الوزير الحالمي  سير الى الامام بورك فيك .ونتمنئ ان يحذوا جميع الوزراء حذوك  بالتواضع والاخلاق والنزاهة لينعم الوطن  بالأمن والامان  والعدالة والتنمية

وفي الاخير ندعو الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الابطال ويشفي جرحانا   وأن ينصر اخواننا ابطال المقاومة الجنوبية البواسل  في مختلف جبهات القتال.


المزيد في أخبار وتقارير
تحية خالصة بحجم هذا الوطن لمعالي وزير النقل الاستاذ مراد الحالمي
لم اعرفه شخصيا من قبل رغم سماعي ومعرفتي بتاريخه ونضاله الطويل في زمن الاستبداد واختفاء اشباه الرجال صمد وواجه عنجهية النظام العفاشي ايام نشوة نظامه الجبروتي 
قيادي مؤتمري يدعو لتنظيم احتجاجات في الـ 11 فبراير لطرد ميليشيا الحوثي من صنعاء
دعا قيادي مؤتمري بارز المواطنين في العاصمة اليمنية صنعاء الى الخروج في تظاهرات احتجاجية للمطالبة برحيل ميليشيا الحوثي من المدينة واجبار لجانها المسلحة على تسليم
الهلال الأحمر الإماراتي يرسل مساعدات غذائية وايوائية لسكان مناطق الساحل الغربي
تعميدا للانتصار العسكري الذي تحققه المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بدعم قوات التحالف العربي في المناطق الساحلية بدءا من باب المندب وذباب وحتى المخا. وبدأ الهلال




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مصادر: الرئيس البيض لم يدل باي تصريحات وما نشر من صنع مطابخ الإصلاح
قائد معركة المخا : خطوتنا التالية عودة النازحين الى مدينتهم وتطبيع الحياة فيها ونشكر الاهالي الذين شاركونا معركة تحريرها
قال ان الرئيس هادي وجه بدعم شركة النفط ب٤ مليار مدير شركة النفط يؤكد انهاء ازمة المشتقات النفطية بالمحافظات
فيديو يكشف حقيقة الهجوم على الفرقاطة السعودية ويدحض رواية الحوثيين
بماذا اعترف المتهم بمحاولة إشعال النار داخل الحرم المكي
مقالات الرأي
الاستاذ الكاتب الشاب المتألق فهد البرشاء حفظه الله ورعاه من الشباب الجديرين بالثقة وهو مدافع صلب عن حقوق
الحديث عن مدينتي عدن وحضرموت، حديث ذو شجون لما للمدينتين من سمات وقواسم مشتركة، أهمها الخصائص المدنية،
رئيس الوزراء اليمني بن دغر القابع في قصر المعاشيق يوزع  الملايبن والمليارات للانقلابيون والفاسدون وصلت
أمتعتنا الزميلة ريام المرفدي بساندويتشين في "عدن الغد"، وكان الساندويتش الأول في العدد الصادر يوم السبت
إنها إحدى عجائب الدنيا ولكنها هذه المرة موجودة في عدن ، وهو أن تجد وكلاء في ديوان محافظة عدن يفوق عددهم عدد
لم تكد تلقي بجسدها المنهك على مقعد الحافلة المتجهة الى خورمكسر صوب الشيخ عثمان بعدن حتى رفعت صوتها بالدعاء
وقع السفير اليمني بأمريكا د.أحمد بن مبارك، في أكثر من فخ محرج وضعه بموقف اعلامي ودبلوماسي لا يحسد عليه  بعد
  يبدو أنه لم يعد للسوريين كلمة رغم كثرة المؤتمرات والحلول المقترحة، فالمبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي
بعد الحرب مباشرة كانت امور تطبيع الحياة في العاصمة عدن تسير بوتيرة عالية وفي كافة المجالات، وكان هناك توافق
الدين السياسي ليس حكراً على الإسلام والمسلمين، بل إنه يمثّل القاسم المشترك الأعلى بين مختلف الأديان التي
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الاميره سارة في بيت الفهد
مبارك دخولك القفص الذهبي يا عبدالمجيد
وفيات
البقاء لله
نقابة أطباء ساحل حضرموت تنعي الفقيد الراحل سعيد باموسى مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017