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الهلال الأحمر الإماراتي يرسل مساعدات غذائية وايوائية لسكان مناطق الساحل الغربي

الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:56 مساءً
المخا(عدن الغد) فواز الحنشي :
الهلال الأحمر الاماراتي

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هيئة انسانية تطوعية تقوم بدور مساند للسلطات الرسمية في أوقات السلم والحرب. 
تأسست في 13-1-1983 ونالت الاعتراف الدولي بانضمامها إلى الإتحاد الدولي لجمعيات للهلال الأحمر والصليب الأحمر عام 1986. 

أهدافنا

  • التوعية والتثقيف الصحي
  • إغاثة المنكوبين جراء الكوارث المختلفة
  • إقامة مشاريع لصالح الشرائح الاكثر حاجة للعون مثل الأرامل والايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة
  • استقطاب الكفاءات للعمل التطوعي
  • التعريف بمبادئ القانون الانساني

  • قيمنا


    الشفافية والمصداقية وتنوير الرأي العام بجهود الهيئة الإنسانية محلياً ودولياً. 
    الشراكة الإنسانية مع مؤسسات المجتمع المدني. 
    التعاون الخلاق والفاعل مع منظمات العمل الانساني والخيري محليا ودوليا لتلبية حاجات الضعفاء والمنكوبين. 
    تشجيع وحفز العمل التطوعي كقيمة بحد ذاته... 
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تعميدا للانتصار العسكري الذي تحققه المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بدعم قوات التحالف العربي في المناطق الساحلية بدءا من باب المندب وذباب وحتى المخا.

وبدأ الهلال الأحمر الإماراتي بتسيير القوافل الغذائية منذ بدء العمليات العسكرية في ذباب.

وكانت الشاحنات تقف على طول الخط الساحلي بانتظار تحرير بقية المناطق ليتم إدخال الإغاثة للسكان الذين كانو يعانون من الحصار على مدى الأسابيع الماضية.

وسلم الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم آلاف السلل الغذائية للقائد العسكري في جبهة المخا اللواء هيثم قاسم، وبدوره قام بتوزيعها على السكان في مناطق ريف المخا (الكدحة- الخضراء- البليلي).

وعبر مواطنون في منطقة الكدحة عن فرحتهم بدخول الجيش والمقاومة إلى مناطقهم والذي ساعدهم على التحرر من هيمنة المليشيات على مدى عامين.

وأضاف أحدهم إن الإغاثة التي وصلت ستبلسم جراح المواطنين وتعيد إليهم الأمل في عودة الحياة الطبيعية كما كانت قبل دخول المليشيات.

ويستعد الهلال الإماراتي لإدخال كميات أخرى من المساعدات الإنسانية لمدينة المخا خلال الأسبوع القادم حال تطهير المدينة بشكل كامل وكذلك لكافة السكان في مناطق الساحل الغربي .


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الهلال الأحمر الإماراتي يرسل مساعدات غذائية وايوائية لسكان مناطق الساحل الغربي
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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