قائد معركة المخا : خطوتنا التالية عودة النازحين الى مدينتهم وتطبيع الحياة فيها ونشكر الاهالي الذين شاركونا معركة تحريرها
الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:37 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
قال قائد معركة تحرير المخا ان الخطوة التالية للقوات التي شاركت في معركة تحرير المدينة تتمثل في السعي لاعادة النازحين الذين غادروها خلال الاسابيع الماضية وتطبيع الحياة فيها .
وقال ابو زرعة المحرمي لعدن الغد ان المعركة التالية بعد تحرير مدينة المخا يكمن في تطبيع الحياة المدنية فيها والسعي لعودة النازحين الى منازلهم .
وتوجه المحرمي بالشكر لكل ابناء المخأ الذين شاركوا القوات عملية تحريرها .
واشاد المحرمي بالجهود التي بذلها التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة علی وجه الخصوص التي قدمت الكثير وكان لها الدور البارز والتي قال انها جهود توجت بتحقيق الانتصار في المخا.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها