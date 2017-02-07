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قائد معركة المخا : خطوتنا التالية عودة النازحين الى مدينتهم وتطبيع الحياة فيها ونشكر الاهالي الذين شاركونا معركة تحريرها

الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:37 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

قال قائد معركة تحرير المخا ان الخطوة التالية للقوات التي شاركت في معركة تحرير المدينة تتمثل في السعي لاعادة النازحين الذين غادروها خلال الاسابيع الماضية وتطبيع الحياة فيها .

وقال ابو زرعة المحرمي لعدن الغد ان المعركة التالية بعد تحرير مدينة المخا يكمن في تطبيع الحياة المدنية فيها والسعي لعودة النازحين الى منازلهم .
وتوجه المحرمي بالشكر لكل ابناء المخأ الذين شاركوا القوات عملية تحريرها .
واشاد المحرمي بالجهود التي بذلها التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة علی وجه الخصوص  التي قدمت الكثير وكان لها الدور البارز والتي قال انها جهود توجت بتحقيق الانتصار في المخا.




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قائد معركة المخا : خطوتنا التالية عودة النازحين الى مدينتهم وتطبيع الحياة فيها ونشكر الاهالي الذين شاركونا معركة تحريرها
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