قائد معركة المخا : خطوتنا التالية عودة النازحين الى مدينتهم وتطبيع الحياة فيها ونشكر الاهالي الذين شاركونا معركة تحريرها

قال قائد معركة تحرير المخا ان الخطوة التالية للقوات التي شاركت في معركة تحرير المدينة تتمثل في السعي لاعادة النازحين الذين غادروها خلال الاسابيع الماضية وتطبيع الحياة فيها .

وقال ابو زرعة المحرمي لعدن الغد ان المعركة التالية بعد تحرير مدينة المخا يكمن في تطبيع الحياة المدنية فيها والسعي لعودة النازحين الى منازلهم .

وتوجه المحرمي بالشكر لكل ابناء المخأ الذين شاركوا القوات عملية تحريرها .

واشاد المحرمي بالجهود التي بذلها التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة علی وجه الخصوص التي قدمت الكثير وكان لها الدور البارز والتي قال انها جهود توجت بتحقيق الانتصار في المخا.







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