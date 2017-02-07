قال ان الرئيس هادي وجه بدعم شركة النفط ب٤ مليار مدير شركة النفط يؤكد انهاء ازمة المشتقات النفطية بالمحافظات



قال مدير عام شركة النفط اليمنية ناصر مانع بن حدور انه سيتم مساء الليلة انهاء ازمة المشتقات النفطية في جميع المحافظات والمناطق المحررة .

واوضح في تصريح لوسائل الاعلام ان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر قد وجها بتقديم مبلغ ٤ مليار ريال لشركة النفط وذلك لمواجهة الازمة الحالية وتوفير المشتقات في السوق المحلية ، لافتا بان شركة النفط قد وردت مبلغ ٢ مليار ريال وسيتم دفعها للمتعهدين باستيراد المشتقات وتسويقها في السوق المحلية عبر شركة النفط ، منوها بانه سيتم فتح باب المنافسة في الاستيراد لجميع التجار دون احتكار لجهة وفقا لقانون المناقصات العامة .

واشار ان سبب ازمة المشتقات النفطية المستمرة منذ اسبوعين تعود لسببين هما ارتفاع المشتقات على المستوى العالمي وارتفاع صرف الدولار في السوق المحلية واضاف بن حدور ان هناك اذرع خفية تتبع المخلووع صالح والتي خسرت الميدان امام الجيش الوطني التابع للشرعية اليمنية عمدت بان تعبث بالجانب الاقتصادي محاولة منها ان لا تكو عدن هي العاصمة الحقيقية للبلال ، ولكن عدن وبفضل الله انعتقت من الاحتلال الانقلابي لمليشيات الحوثي وقوات صالح ستنهض وستكون مركزا للنهوض الاقتصادي مهما كانت الظروف . مطمئنا المواطنين ان الوقود ستكون متواجدة في السوق ولا داعي للقلق .

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