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مليشيات الحوثي تشن حملة اعتقالات بصفوف المواطنين في الحديدة

عناصر من مليشيات الحوثي
الثلاثاء 07 فبراير 2017 05:37 مساءً
الحديدة (عدن الغد) خاص:

قالت مصادر خاصة بمحافظة الحديدة ل"عدن الغد" أن مليشيات الحوثي قامت باختطاف نحو 50 شخصا إثر عمليات دهم وتفتيش طالت منازلهم خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية بالمحافظة.

وأضافت المصادر أن عمليات الدهم تمت في مديريات الخوخة واللحية وزبيد وبيت الفقيه والتحيتا وباجل تحت تهمة معارضة وجود الحوثيين في الحديدة.

وتأتي عمليات الدهم والإعتقال التي تقوم بها مليشيات الحوثي مع اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من محافظة الحديدة، حيث تخوض هذه القوات معارك عنيفة ضد عناصر المليشيات في الاطراف الشمالية لمدينة المخا، بعد تمشيطها لبقية احياء المدينة وطرد عناصر الحوثي منها.


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