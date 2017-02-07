جرحى المقاومة الجنوبية بمدينة بونا الهندية يستغيثون

نفذ جرحى المقاومة الجنوبية الذين يتلقون العلاج بمدينة بونا الهندية صباح يوم الاثنين 6 فبراير 2017 وقفة احتجاجية امام سكن الجرحى بمدينة بونا وذلك تعبيراً عن رفضهم لحالة الاهمال واللامبالاة التي يتعرضون لها منذ وصولهم الى هناك من قبل المسؤولين عن ملف الجرحى .

علماً بان احد الجرحى قد اقدم على اضرام النار في جسده ببونا بعد ان بلغ به اليأس والتذمر واحتجاجاً على عدم اهتمام المسؤولين بحالته الصحية المتردية.

وخرج الجرحى من وقفتهم بعدد من النقاط التي يطالبوا بسرعة تنفيذها لتحسين وضعهم الصحي وتتمثل النقاط بالمطالب التالية:

1- تغيير المسؤولين السابقين واحالة ملف الجرحى للمكلفين من قبل الوزير هاني بن بريك.

2- سرعة استكمال علاج الجرحى المتوقفة عملياتهم الجراحية.

3- فتح المستشفيات امام الجرحى التي اغلقت في وجوههم بحجة تراكم الديون.

4- صرف مستحقات الجرحى.

5- ترقيم الجرحى وصرف مرتباتهم كحق مكتسب نظير تضحياتهم في الدفاع عن الشرعية.

6- توفير المواصلات للجرحى بصورة مستمرة.

7- محاسبة المتسببين بمعاناة الجرحى.

وفي نهاية اللقاء ناشد جرحى المقاومة الجنوبية بمدينة بونا الهندية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بالنظر لهذه المطالب المشروعة لجرحى المقاومة وسرعة معالجة اوضاعهم ورفع الظلم عنهم كنوع من رد الجميل لهؤلاء الابطال الذين كان لهم ادوار بطولية في التصدي لجحافل المليشيات المعتدية.

كما بعث الجرحى شكرهم وتقديرهم لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

*من منصور العلهي

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