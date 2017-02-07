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مقتل قائد سرية وسائقه وسقوط جرحى بحادث مروري في الساحل الغربي لباب المندب

صورة من أرشيف (عدن الغد)
الثلاثاء 07 فبراير 2017 04:54 مساءً
(عدن الغد) خاص:

حصد حادث مروري في الساحل الغربي لباب المندب قتيلين وعدد من المصابين جراء انقلاب طقم عسكري كان في مهمة عسكرية .

وقال مسعفون لـ"عدن الغد" إن طقم عسكري انقلب على الساحل الغربي لباب المندب، مشيرين أن انقلاب الطقم خلف مقتل قائد سرية لأحدى المعسكرات وسائق الطقم، فيما سقط عدد من الجرحى .

وأضافوا أن قائد السرية وسائقه توفيا على الفور فيما تم نقل الجرحى إلى أحد مشافي محافظة عدن لتلقي العلاجات السريعة، حيث وصفت إصابة البعض منهم بالخطيرة، مضيفين أن أحد الجرحى قال إنهم كانوا في مهمة عسكرية في خط باب المندب .

وأشار شهود عيان لـ"عدن الغد" أن الطقم كان يمشي بسرعة جنونية، مبينين أن السرعة هي سبب انقلاب الطقم حيث افقدته توازنه وأن ليس هناك أي غموض في الحادثة .

 

*من ميثاق عبده سعيد الصبيحي


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