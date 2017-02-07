طريق القهرة بمديرية الشعيب مبادرة شعبية وتغيب حكومي

قمنا صباح الأحد 8/1/2017 بزيارة استطلاعية الى طريق القهرة - م/ الشعيب بالضالع وذلك للإطلاع على حجم الاعمال التي تجري هناك من رص وتكسير احجار"

وعند وصولنا المكان التقينا برئيس اللجنة المكلفة لرص الطريق الأخ صالح الراعي الذي شاهدناه وهو يشرف بنفسه على أعمال الرص"

حيث اطلعنا الأخ الراعي عن اعمال الرص السابقة والحالية وأكد انهم مستمرون بالعمل حتى استكمال الطريق والتي تعتبر اليوم اهم مشروع لأبناء منطقة القهرة والقرى المجاورة لها "

كما قدم مره أخرى جزيل شكره وامتنانه لكل الداعمين من ابناء منطقة القهرة والقرى المجاورة كانوا مغتربين ام تجار ام رجال اعمال ام فاعلين خير"عن كل ماقدموه من مبادرات سخية "

وهذا ان دل على شيئ فإنما يدل على روح المحبة والتعاون والتنافس لأعمال الخير المختلفة.

وعن المرحلة الاخيرة من مشروع طريق القهرة اكد الراعي على استمرار العمل " وقال بتكاتف الجميع سنعمل الكثير من مشاريع الخير المتعددة .

كما دعا رئيس اللجنة المكلفة بمشروع طريق القهرة، السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة الى تقديم الدعم اللازم كون هناك تغيب حكومي والطريق اليوم بحاجة الى استكمال وعمل دفاعات تحسبا لنزول مياه الامطار والسيول الموسمية .

طريق القهرة-الشعيب مبادرة شعبية وتغيب حكومي

إستطلاع / طه منصر

قمنا صباح الأحد 8/1/2017 بزيارة استطلاعية الى طريق القهرة - م/ الشعيب بالضالع وذلك للإطلاع على حجم الاعمال التي تجري هناك من رص وتكسير احجار"

وعند وصولنا المكان التقينا برئيس اللجنة المكلفة لرص الطريق الأخ صالح الراعي الذي شاهدناه وهو يشرف بنفسه على أعمال الرص"

حيث اطلعنا الأخ الراعي عن اعمال الرص السابقة والحالية وأكد انهم مستمرون بالعمل حتى استكمال الطريق والتي تعتبر اليوم اهم مشروع لأبناء منطقة القهرة والقرى المجاورة لها "

كما قدم مره أخرى جزيل شكره وامتنانه لكل الداعمين من ابناء منطقة القهرة والقرى المجاورة كانوا مغتربين ام تجار ام رجال اعمال ام فاعلين خير"عن كل ماقدموه من مبادرات سخية "

وهذا ان دل على شيئ فإنما يدل على روح المحبة والتعاون والتنافس لأعمال الخير المختلفة.

وعن المرحلة الاخيرة من مشروع طريق القهرة اكد الراعي على استمرار العمل " وقال بتكاتف الجميع سنعمل الكثير من مشاريع الخير المتعددة .

كما دعا رئيس اللجنة المكلفة بمشروع طريق القهرة، السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة الى تقديم الدعم اللازم كون هناك تغيب حكومي والطريق اليوم بحاجة الى استكمال وعمل دفاعات تحسبا لنزول مياه الامطار والسيول الموسمية ...

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