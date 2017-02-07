انتحار طالب يمني في الجزائر بعد ان ساءت ظروفه المعيشية
طلاب يمنيين يعتصمون في الجزائر
الثلاثاء 07 فبراير 2017 04:06 مساءً
عدن الغد/ الجزائر:
عدن الغد/ الجزائر:
أقدم أحد الطلاب اليمنيين الدارسين في الجزائر على الانتحار بإلقاء نفسه من سطح الاقامة التي يسكن فيها بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها مما أدخله في حالة نفسية أجبرته على الانتحار وانهاء حياته.
وحسب المصادر فان الطالب محمد الذمراني البالغ من العمر21عام يدرس بالسنة الاولى بكلية الهندسة بولاية قسنطينة قد القى بنفسه من سطح الاقامة الجامعية التي يسكن فيها بسبب الحالة النفسية التي كان يمر بها وتم اسعافه في الحال، إلا أن مشيئة الله شات دون ذلك وفارق الحياة وهو في طريقه الى المستشفى.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم بها طالب يمني في الجزائر بالانتحار خلال اقل من عام حيث اقدم الطالب احمد مثنى من أبناء صنعاء في مارس الماضي بشنق نفسه.
وتأتي حادثة الانتحار بعد يوم واحد من انتحار طالب أخر في الهند
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