في لقائه بممثلة اليونيسف الجديدة في اليمن: د. لملس: أكبر تحد يواجهنا في العام الدراسي القادم توفير الكتاب المدرسي

التقى معالي وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس ظهر اليوم في ديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن بالسيدة ميرتشيل ريلانو ممثلة منظمة اليونسيف للطفولة.



وخلال اللقاء استعرض معالي الوزير لملس الاحتياجات العاجلة لوزارة التربية والتعليم في اليمن، والتي يؤمل أن تتدخل فيها المنظمة بشكل مباشر ومنها حاجة الوزارة للمساعدة في طباعة الكتاب المدرسي للعام 2017 /2018م لمدارس الجمهورية اليمنية و البالغة تكلفتها الاجمالية 14 مليار يمني وفق العقد الموقع مع مطابع الكتاب والذي تكفلت الحكومة بتمويل 20 بالمائة منها فقط.

وأشار معاليه إلى أن هذا الكتاب هو ذات الكتاب المعتمد في العام الدراسي 2013-2014 ولا تعديل عليه .. مبديا جاهزية وزارة بلاده للعمل بصورة مشتركة مع المنظمة لخدمة التعليم ووصوله إلى كل الشرائح وخاصة في مجال اهتمامها الرئيس تعليم الطفل .

وتمنى الوزير على المنظمة أن تقوم بتنفيذ خطة وطنية لدعم التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومقرها عدن.. مؤكدا أن وزارته معنية بإدارة العملية التعليم في عموم الجمهورية اليمنية، وليس الإنقلابيين الذين يريدون أن يفرضوا فكرهم الطائفي العنصر على العملية التعليمية.

أكد معاليه على ضرورة إعادة النظر في نشاط برنامج الشراكة العالمية في التعليم خلال المرحلة القادمة.. مشيرا إلى أننا يجب أن نتطلع إلى عمل مشترك بين وزارة التربية والتعليم الشرعية والتي تمثل كل اليمن ومعترف بها عالميا واليونيسف.. مؤكدا أن أهم مشكلة تواجه وزارة التربية والتعليم هي توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ عقد طباعة الكتاب المدرسي العام القادم لكافة مدارس الجمهورية اليمنية من صعدة إلى المهرة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية قد استغلت لوضع الدراسات والخطط اللازمة لطباعة المنهج الدراسي كاملا لكل مدارس الجمهورية بحسب مسودات الكتب المطبوعة في عام 2014. وأردف معاليه أنه قد اتخذ قراره بإعادة هيكلة مؤسسة المطابع استنادا إلى الدراسات الفنية والى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ومن جانبه شرح د. محمد عمر باسليم إلى أن اليونسيف لم تكن موفقة في تعاملها مع آليات طباعة الكتاب المدرسي في العام السابق. وقدم د. باسليم وثيقة الخطة الوطنية لطباعة الكتاب المدرسي لكل محافظات الجمهورية للعام الدراسي القادم. ولضخامة كلفة طباعة 68 مليون كتاب طلب أن يتركز دعم اليونسيف لطباعة كتب الحلقة الاولى من التعليم الأساسي.

كما أكد د. صالح ناصر الصوفي على ضرورة دعم نشاط قطاع المناهج للوزارة وإدارة نشاطه من عدن كونها العاصمة المؤقتة. وأشارت د. حفيظة الشيخ إلى ضرورة دعم نشاط اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

ومن جانبها أكدت د. مريتشل أن اليونسكو جهة محايدة وخارج نطاق الصراع القائم حاليا في اليمن. وان ما يهمهم هو وضع الخطط لضمان تسهيل التحاق الأطفال بالتعليم. وإنها ستعرض الأفكار فيما يخص طباعة المنهج الدراسي وخطط تطويره على المانحين وبالذات في برنامج الشراكة العالمية.

من جانبها عبرت السيدة ميرتشيل عن سعادتها لزيارة عدن شاكرة حفاوة الاستقبال التي قوبلت بها.. واعدة بالبحث عن تمويل لطباعة الكتاب المدرسي المعد وفق الأسس التي استمعت اليها في اللقاء..

كما استعرضت ممثلة اليونيسيف نشاط المنظمة المتواصل الداعم لقطاع التعليم.. مؤكدة على أن اليونيسيف منظمة دولية محايدة وهي تعمل عبر خمسة مكاتب تتبعها في محافظات يمنية مختلفة على الاهتمام بقطاع التعليم.. قائلا إن الهدف الرئيس للمنظمة هو الحاق الأطفال بالمدرسة وتقديم التعليم الجيد لهم.

حضر اللقاء الدكتور فضل امطلي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور صالح الصوفي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والدكتورة حفيظة الشيخ القائم بأعمال الهيئة الوطنية لليونسكو الدكتور محمد عمر باسليم المدير التنفيذي لمدير مطابع الكتاب المدرسي وعن منظمة اليونيسف سيف الدين النمر مدير منظمة اليونيسف بعدن واحمد سالم المشجري مستشار الأمن والسلامة بالمنظمة.

* من محمد حسين الدباء