MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 07 فبراير 2017 12:36 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير المتقاعدون.. معاناة متزايدة ومعاشات مفقودة
أخبار وتقارير

المتقاعدون.. معاناة متزايدة ومعاشات مفقودة

الثلاثاء 07 فبراير 2017 12:14 مساءً
عدن الغد/ كتب - جهاد محسن:

تزداد يوماً وراء يوم معاناة وهموم متقاعدي الجيش والأمن والمدنيين، الذين لم يتسلموا رواتبهم ومعاشاتهم منذ خمسة أشهر متتالية، ولا يزالوا ينتظرون ما قد تجود به الأنفس الكريمة ليعيلوا أسرهم وأبنائهم، بعد أن قست الحكومة عليهم وتناست حقوقهم، ولم تعد تجدي صرخات استجدائهم المستمرة للمطالبة بأبسط حقوقهم من (راتب ومعاش) لا يكاد يفي إلا بالنذر اليسير، ومع هذا لم يجدوه.

ثمة تساؤلات نطرحها على طاولة كل عضو في حكومة الشرعية بشأن مصير تلك الشريحة المكلومة من حولنا، والتي أفنت عصارة حياتها وجل جهدها خدمة للوطن والمجتمع، وأضحت تتعرض الآن بصمت لكل صنوف القهر والظلم، ولم تجد آذان مسؤول صاغية تسمع معاناتهم، أو ذرة من مسؤولية – دولة - تتفهم معنى حقوق الحياة الكريمة، والرعاية العادلة لمواطنيها..

لماذا كل هذا الصمت والتجاهل الرسمي حيال شريحة (المتقاعدين) ومعاشاتهم الموقوفة منذ أشهر، هل نسى وتناسى وزراء الحكومة، حقوق -آبائنا وأمهاتنا- من المتقاعدين الذين بلغوا من العمر عتية، وكست ملامحهم تجاعيد الكهولة، فبدلاً من أن نكرمهم ونمنحهم حق الاهتمام والرعاية، وضمان الراتب والمعاش والحياة الكريمة، صرنا نجبرهم اليوم قسراً ليكونوا عرضة للتسول والذل والمهانة، واستجداء الحق والراتب أمام مكاتب البريد المؤصدة أبوابها على الدوام ؟..

فيما وزرائنا ومسؤولينا يتقاضون شهرياً رواتبهم وعلاوتهم وبدلات سفراتهم بانتظام.. يأكلون ويبذرون.. يسافرون ويتنزهون.. تاركين شريحة واسعة من المتقاعدين من كبار السن.. بلا معاش أو ضمان اجتماعي.. ينامون وهم يتضورن الجوع.. يصابون بالداء ولا يجدوا الدواء.. يتمنون الموت بدلا من هذا الذل والعناء؟

سؤال نضعه على كل من له ذرة ضمير في الحكومة اليمنية.. إلى متى ستستمر معاناة المتقاعدين ؟.. 


المزيد في أخبار وتقارير
المتقاعدون.. معاناة متزايدة ومعاشات مفقودة
تزداد يوماً وراء يوم معاناة وهموم متقاعدي الجيش والأمن والمدنيين، الذين لم يتسلموا رواتبهم ومعاشاتهم منذ خمسة أشهر متتالية، ولا يزالوا ينتظرون ما قد تجود به
ناطق المحافظة بعدن ينفي صلته بتصريحات مسيئة لبن دغر
نفى الناطق باسم محافظة عدن نزار هيثم صحة تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية ونسبتها له بخصوص موقف رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر حول ازمة المشتقات
عسكريون محتجون يقطعون طريقا رئيسيا بعدن
قام العشرات من  العسكريين  المحتجين  بقطع طريقا رئيسيا بمحافظة عدن اليوم الثلاثاء.   وقال مواطنون لعدن الغد ان عسكريون قطعوا خط الجسر البحري  الرابط بين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مصادر: الرئيس البيض لم يدل باي تصريحات وما نشر من صنع مطابخ الإصلاح
طالب يمني يثير إعجاب أحد أهم مدارس الثانوية في أمريكا للعام الثاني على التوالي
عاجل :اطلاق نار وانتشار امني بجولة كالتكس
موجة سخرية من صاروخ حوثي استهدف الرياض و”عاد لقواعده سالماً”
فيديو يكشف حقيقة الهجوم على الفرقاطة السعودية ويدحض رواية الحوثيين
مقالات الرأي
بعد الحرب مباشرة كانت امور تطبيع الحياة في العاصمة عدن تسير بوتيرة عالية وفي كافة المجالات، وكان هناك توافق
الدين السياسي ليس حكراً على الإسلام والمسلمين، بل إنه يمثّل القاسم المشترك الأعلى بين مختلف الأديان التي
 بعد أن تطبعَتْ الأوضاع قليلاً وعادت السكينة إلى أهالي هذه المحافظة الطيبين .. كان الأمل يتزايد يوم بعد آخر
كتب السيد أحمد عبده ناشر مقالاً على صفحات هذه الجريدة الموقرة "الشرق" بعنوان: "داعش اللعبة المكشوفة!"، إلا أن
  السبت اليوم الرابع من شهر فبراير 2017 بدأت إجراءات العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول في كلية الاقتصاد
كثر الحديث هذه الايام عن المناطق الآمنة والتي تسعى بعض الدول الكبرى الى فرضها كحل مؤقت في بلدان يحتدم فيها
في مثل هذا اليوم  من شهر فبراير 6/فبراير/2015أعلنت حركة الحوثيين في صنعاء عن الإعلان الدستوري والذي تم بموجبه
عاشت عدن حقبة ذهبية ضربت فيها اروع الامثله في التعايش والقبول بالاخر والتنوع والتعدد الفكري والثقافي وحتى
باب المندب الجنوبي الذي ضمه صالح عام 98 م إلى أحد مناطقه اليمنية وهي تعز وفي الاتجاه الآخر رمى مناطق يمنيه إلى
الواقع العربي ما سآوي ومريع  ويستشف منه ان هناك مخطط استخباري خارجي يعصف ببلاد العرب ويعزز ذلك العدوان على
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك دخولك القفص الذهبي يا عبدالمجيد
مبارك عقد القران
وفيات
البقاء لله
نقابة أطباء ساحل حضرموت تنعي الفقيد الراحل سعيد باموسى مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017