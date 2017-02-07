ناطق المحافظة بعدن ينفي صلته بتصريحات مسيئة لبن دغر

نفى الناطق باسم محافظة عدن نزار هيثم صحة تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية ونسبتها له بخصوص موقف رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر حول ازمة المشتقات النفطية بعدن .

وتلقت "عدن الغد" بهذا الخصوص توضيحا جاء فيه

بشأن ماتناولته بعض المواقع من تضليل اعلامي وكتابة تصريح مغلوط تم تحريفه ونسبه لدولة رئيس الوزراء حول عدم استطاعته توريد الوقود ، اننا اذ ننفي مثل هذا التصريح المغلوط والمنسوب لي ونؤكد على عمق الترابط بين أجهزة السلطة المحلية والسلطات العليا للبلد بما يخدم المجتمع وينفع المواطن وعلى اهتمام دولة رئيس الوزراء بحل اشكالية الوقود مع الجهات المعنية .

من المفترض أن يفهم الجميع ان العملية الإعلامية قائمة على المهنية والمصداقية اولا و نوع من الشراكه الحقيقية وهي كأي شراكة تحتاج لكافة المعايير القيمية والاخلاقية .

نأسف ان تلجأ هذه المواقع إلى نزع الإعلام من سياقه الإخباري واستخدامه كسلاح هادم وكفخ محكمٍ للاصطياد ، متخذة الدعاية بالعناوين الكاذبه والتضليل للقارئ والتلاعب بالصورة الحقيقيه كغاية لتحقيق نسبة اعلى للقراءة والمتابعة.

نتمنى من الاعلاميين التحري والتدقيق للمعلومة الصحيحة، فهدفنا الحفاظ على شفافية الاعلام ومصداقيته لمصلحة الوطن والمواطن والتفاعل مع قضايا المجتمع بشكل ايجابي ولن نتساهل مع من يعمل على تأجيج الفتنه باستخدام الاعلام المغلوط .

م/نزار هيثم

المتحدث الرسمي للعاصمة عدن

6/2/2017

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