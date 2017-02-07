MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 07 فبراير 2017 12:36 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير ناطق المحافظة بعدن ينفي صلته بتصريحات مسيئة لبن دغر
أخبار وتقارير

ناطق المحافظة بعدن ينفي صلته بتصريحات مسيئة لبن دغر

الثلاثاء 07 فبراير 2017 11:18 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

نفى الناطق باسم محافظة عدن نزار هيثم صحة تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية ونسبتها له بخصوص موقف رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر حول ازمة المشتقات النفطية بعدن .

وتلقت "عدن الغد" بهذا الخصوص توضيحا جاء فيه

بشأن ماتناولته بعض المواقع من تضليل اعلامي وكتابة تصريح مغلوط تم تحريفه ونسبه لدولة رئيس الوزراء حول عدم استطاعته توريد الوقود ، اننا اذ ننفي مثل هذا التصريح المغلوط والمنسوب لي ونؤكد على عمق الترابط بين أجهزة السلطة المحلية والسلطات العليا للبلد بما يخدم المجتمع وينفع المواطن وعلى اهتمام دولة رئيس الوزراء بحل اشكالية الوقود مع الجهات المعنية .

 

من المفترض أن يفهم الجميع ان العملية الإعلامية قائمة على المهنية والمصداقية اولا و نوع من الشراكه الحقيقية وهي كأي شراكة تحتاج لكافة المعايير القيمية والاخلاقية . 

 

نأسف ان تلجأ هذه المواقع إلى نزع الإعلام من سياقه الإخباري واستخدامه كسلاح هادم وكفخ محكمٍ للاصطياد ، متخذة الدعاية بالعناوين الكاذبه والتضليل للقارئ والتلاعب بالصورة الحقيقيه كغاية لتحقيق نسبة اعلى للقراءة والمتابعة.

 

نتمنى من الاعلاميين التحري والتدقيق للمعلومة الصحيحة،  فهدفنا الحفاظ على شفافية الاعلام ومصداقيته لمصلحة الوطن والمواطن والتفاعل مع قضايا المجتمع بشكل ايجابي ولن نتساهل مع من يعمل على تأجيج الفتنه باستخدام الاعلام المغلوط . 

 

م/نزار هيثم

المتحدث الرسمي للعاصمة عدن

6/2/2017


المزيد في أخبار وتقارير
المتقاعدون.. معاناة متزايدة ومعاشات مفقودة
تزداد يوماً وراء يوم معاناة وهموم متقاعدي الجيش والأمن والمدنيين، الذين لم يتسلموا رواتبهم ومعاشاتهم منذ خمسة أشهر متتالية، ولا يزالوا ينتظرون ما قد تجود به
ناطق المحافظة بعدن ينفي صلته بتصريحات مسيئة لبن دغر
نفى الناطق باسم محافظة عدن نزار هيثم صحة تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية ونسبتها له بخصوص موقف رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر حول ازمة المشتقات
عسكريون محتجون يقطعون طريقا رئيسيا بعدن
قام العشرات من  العسكريين  المحتجين  بقطع طريقا رئيسيا بمحافظة عدن اليوم الثلاثاء.   وقال مواطنون لعدن الغد ان عسكريون قطعوا خط الجسر البحري  الرابط بين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مصادر: الرئيس البيض لم يدل باي تصريحات وما نشر من صنع مطابخ الإصلاح
طالب يمني يثير إعجاب أحد أهم مدارس الثانوية في أمريكا للعام الثاني على التوالي
عاجل :اطلاق نار وانتشار امني بجولة كالتكس
موجة سخرية من صاروخ حوثي استهدف الرياض و”عاد لقواعده سالماً”
فيديو يكشف حقيقة الهجوم على الفرقاطة السعودية ويدحض رواية الحوثيين
مقالات الرأي
بعد الحرب مباشرة كانت امور تطبيع الحياة في العاصمة عدن تسير بوتيرة عالية وفي كافة المجالات، وكان هناك توافق
الدين السياسي ليس حكراً على الإسلام والمسلمين، بل إنه يمثّل القاسم المشترك الأعلى بين مختلف الأديان التي
 بعد أن تطبعَتْ الأوضاع قليلاً وعادت السكينة إلى أهالي هذه المحافظة الطيبين .. كان الأمل يتزايد يوم بعد آخر
كتب السيد أحمد عبده ناشر مقالاً على صفحات هذه الجريدة الموقرة "الشرق" بعنوان: "داعش اللعبة المكشوفة!"، إلا أن
  السبت اليوم الرابع من شهر فبراير 2017 بدأت إجراءات العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول في كلية الاقتصاد
كثر الحديث هذه الايام عن المناطق الآمنة والتي تسعى بعض الدول الكبرى الى فرضها كحل مؤقت في بلدان يحتدم فيها
في مثل هذا اليوم  من شهر فبراير 6/فبراير/2015أعلنت حركة الحوثيين في صنعاء عن الإعلان الدستوري والذي تم بموجبه
عاشت عدن حقبة ذهبية ضربت فيها اروع الامثله في التعايش والقبول بالاخر والتنوع والتعدد الفكري والثقافي وحتى
باب المندب الجنوبي الذي ضمه صالح عام 98 م إلى أحد مناطقه اليمنية وهي تعز وفي الاتجاه الآخر رمى مناطق يمنيه إلى
الواقع العربي ما سآوي ومريع  ويستشف منه ان هناك مخطط استخباري خارجي يعصف ببلاد العرب ويعزز ذلك العدوان على
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك دخولك القفص الذهبي يا عبدالمجيد
مبارك عقد القران
وفيات
البقاء لله
نقابة أطباء ساحل حضرموت تنعي الفقيد الراحل سعيد باموسى مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017