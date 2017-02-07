عسكريون محتجون يقطعون طريقا رئيسيا بعدن
صورة ارشيفية لقطع احدى الطرقات بعدن
الثلاثاء 07 فبراير 2017 10:30 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
قام العشرات من العسكريين المحتجين بقطع طريقا رئيسيا بمحافظة عدن اليوم الثلاثاء.
وقال مواطنون لعدن الغد ان عسكريون قطعوا خط الجسر البحري الرابط بين مديريات محافظة عدن ومنع حركة المرور فيه بسبب عدم صرف مرتباتهم حسب وصفهم .
وتكررت اعمال قطع الطرقات في محافظة عدن في الايام الأخيرة بسبب عدم صرف المرتبات للعسكريين والمتقاعدين .
وكان مواطنون قد ابدوا استيائهم الشديد من صرف مرتبات المناطق الشمالية فيما العسكريين من ابناء الجنوب لم يتم تسليم مرتباتهم ولعدة اشهر .
تعليقات القراء
243996
[1] نعم التحالف يحابي الشماليين ولا يبغى يزعلهم عشان يأمن مكرهم
الثلاثاء 07 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
مافي واحد عسكري في الشمال يشكوا عدم تسلمه الراتب بل ان بعض معسكرات الشماليين يستلمون الراتب اليمني والراتب السعودي 1500 ريال سعودي شهريا، اما الجنوبي قاعد يشحت
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