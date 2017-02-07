عسكريون محتجون يقطعون طريقا رئيسيا بعدن

مقالات الرأي

عمر عبد العزيز الإسلام السياسي في اليمن الدين السياسي ليس حكراً على الإسلام والمسلمين، بل إنه يمثّل القاسم المشترك الأعلى بين مختلف الأديان التي

محمد كليب أحمد المناطق المحررة .. المناطق المجرجرة ! بعد أن تطبعَتْ الأوضاع قليلاً وعادت السكينة إلى أهالي هذه المحافظة الطيبين .. كان الأمل يتزايد يوم بعد آخر

أحمد عمر بن فريد الافتراء على المقاومة الجنوبية كتب السيد أحمد عبده ناشر مقالاً على صفحات هذه الجريدة الموقرة "الشرق" بعنوان: "داعش اللعبة المكشوفة!"، إلا أن

يوسف سعيد في كلية الاقتصاد عملية امتحانية خالية من الغش؟! السبت اليوم الرابع من شهر فبراير 2017 بدأت إجراءات العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول في كلية الاقتصاد

محمد العتيقي من أيادي أمينة الى المناطق الآمنة كثر الحديث هذه الايام عن المناطق الآمنة والتي تسعى بعض الدول الكبرى الى فرضها كحل مؤقت في بلدان يحتدم فيها

علي بن شنظور ذكرى الإعلان الحوثي وخمس نقاط مع هادي في مثل هذا اليوم من شهر فبراير 6/فبراير/2015أعلنت حركة الحوثيين في صنعاء عن الإعلان الدستوري والذي تم بموجبه

هاني كرد عدن مدينة التعايش والسلام عاشت عدن حقبة ذهبية ضربت فيها اروع الامثله في التعايش والقبول بالاخر والتنوع والتعدد الفكري والثقافي وحتى

مصطفى المنصوري حسابات الشرعية الخاطئة ! باب المندب الجنوبي الذي ضمه صالح عام 98 م إلى أحد مناطقه اليمنية وهي تعز وفي الاتجاه الآخر رمى مناطق يمنيه إلى

نجيب محمد يابلي الارشيف بين ان الجنوب مغبون والواقع يشير ان الجنوب عكس ذلك الواقع العربي ما سآوي ومريع ويستشف منه ان هناك مخطط استخباري خارجي يعصف ببلاد العرب ويعزز ذلك العدوان على