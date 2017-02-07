عاجل : مصدر عسكري : قوات الجيش تسيطر على غالبية عظمى من مدينة المخا
صورة زودت بها عدن الغد مصادر عسكرية لمدرعة تابعة للجيش وسط المخا صباح الثلاثاء
الثلاثاء 07 فبراير 2017 10:14 صباحاً
المخا ((عدن الغد)) خاص:
المخا ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر عسكري في قيادة قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية ان القوات سيطرت صباح يوم الثلاثاء على وسط مدينة المخا عقب عملية تقدم .
وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما عنيفا وتمكنت من السيطرة على اغلب احياء مدينة المخا .
وانسحبت القوات الموالية للحوثيين إلى اطراف المدينة من الناحية الشمالية والغربية .
وقال مقاتلون عبر الهاتف ان القوات المنسحبة لجأت إلى أعمال قصف إلى داخل وسط المدينة .
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