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عاجل : مصدر عسكري : قوات الجيش تسيطر على غالبية عظمى من مدينة المخا

صورة زودت بها عدن الغد مصادر عسكرية لمدرعة تابعة للجيش وسط المخا صباح الثلاثاء
الثلاثاء 07 فبراير 2017 10:14 صباحاً
المخا ((عدن الغد)) خاص:

قال مصدر عسكري في قيادة قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية ان القوات سيطرت صباح يوم الثلاثاء على وسط مدينة المخا عقب عملية تقدم .

وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما عنيفا وتمكنت من السيطرة على اغلب احياء مدينة المخا .

وانسحبت القوات الموالية للحوثيين إلى اطراف المدينة من الناحية الشمالية والغربية .

وقال مقاتلون عبر الهاتف ان القوات المنسحبة لجأت إلى أعمال قصف إلى داخل وسط المدينة .

 

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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