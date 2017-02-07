نائب وزير النفط والمعادن الدكتور الشماسي يزور مرافق الفقيد باغفار ويقدم واجب العزاء ويوجه بصرف مبلغ مالي لتغطية تكاليف العلاج

قامّ نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، بزيارة مساء اليوم الى مرافق الفقيد الموظف بفرع شركة النفط الأخ خالد محفوظ باغفار، الذي وافته المنية بعد مرض عضال ألم به، أثناء تلقيه العلاج يوم الأحد في العاصمة الأردنية عمّان.

وقدم الدكتور الشماسي واجب العزاء والمواساة للمرافق الفقيد باغفار، الشاب حسين بلفقيه، بعد تطرقه للسيرة الحسنة التي يتمتع بها الفقيد، متمنياً أن يمن الله عليه بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ورافعاً خالص التعازي لأسرة الفقيد.

وحملت الزيارة توجيه الدكتور الشماسي إلى شركة النفط والمعادن / فرع المكلا، بصرف مبلغ مالي للفقيد الشاب باغفار، لتغطية تكاليف العلاج وكذا مراسيم الدفن التي تمت في منطقة سحاب بالعاصمة الأردنية عمّان.

من جانبه عبر الشاب حسين بلفقيه عن جزيل الشكر والتقدير للدكتور سعيد الشماسي، على هذه الوقفة الطيبة من سيادته، داعياً له بالتوفيق والسداد في تكليفه الجديد، وأن لايريه الله مكروهاً في عزيز لديه.

جدير بالذكر أن الدكتور الشماسي قد صدر نهاية شهر يناير قرار جمهوري رقم ( 13 ) لسنة 2017م قضت بتعيينه نائبا لوزير النفط والمعادن.

* من محمد بازهير