بالفيديو.. القبض على شخص حاول إشعال النار قرب الكعبة

ألقى رجال الأمن السعودي القبض على شخص، كان يستعد لسكب مادة وإشعال النيران قرب الكعبة المشرفة.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، تداولوا مقطع فيديو تم تصويره بداخل صحن المطاف بالمسجد الحرام، يظهر رجال أمن الحرم وبعض المصلين والمعتمرين ملتفين حول شخص كان يقف بجوار الكعبة المشرفة، يستعد لسكب مادة وإشعال النيران قبل أن يسحبه رجال الأمن إلى خارج صحن المطاف.

وقال متداولو الفيديو أن الشخص الذى ألقى القبض مجهول الجنسية وربما يكون مختل عقلياً، فيما لم تتضح بعد ملابسات الفيديو، كما لم تعلق عليه أي من الجهات الأمنية بمكة المكرمة.