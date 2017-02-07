فيديو يكشف حقيقة الهجوم على الفرقاطة السعودية ويدحض رواية الحوثيين

كشف مقطع فيديو عن حقيقة الهجوم الذي تعرضت له الفرقاطة السعودية الأسبوع الماضي أثناء تنفيذها لمهمة مراقبة جنوب البحر الأحمر، بعدما زعم الحوثيون أنهم قصفوها بصاروخ.

وبين الفيديو أن الفرقاطة تمت مهاجمتها من قبل زورق يقوده انتحاري، الأمر الذي يدحض رواية الحوثيين.

وعلى عكس ما صرحت به قوات التحالف العربي أن الفرقاطة السعودية تعرضت لهجوم بزوارق انتحارية، قالت جماعة الحوثي إن الفرقاطة استهدفت بصاروخ موجه.

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يشنه الحوثيون على سفن قبالة سواحل اليمن في الشهور الستة الأخيرة.

يذكر أن الفرقاطة وصلت، الأحد، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي في جدة بموعدها المحدد، دون أي تأخير جراء الحادث.