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استئناف العمل رسمياً بمركز الاصدار الآلي للجوازات بسفارة بلادنا في كوالالمبور

الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:33 صباحاً
ماليزيا /عدن الغد /خاص:

 


دشّن سعادة السفير الدكتور عادل محمد باحميد سفير بلادنا لدى ماليزيا صباح اليوم العمل رسمياً بمركز الاصدار الآلي للجوازات بالسفارة اليمنية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تم صباح اليوم البدء فعلياً في إصدار وتسليم جوازات السفر للمواطنين اليمنيين في ماليزيا بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الظروف التي تمر بها بلادنا جراء الانقلاب على الشرعية الدستورية.

وتم في حفل التدشين تقديم شرح مستفيض لسعادة السفير من قبل كل من المهندس زياد الرملي والمهندس ياسر منصر من مصلحة الهجرة والجوازات حول آلية العمل بالنظام الجديد للإصدار الآلي للجوازات والمراحل التي تستغرقها عملية الإصدار بما يضمن استيفاء كافة البيانات المطلوبة وفي نفس الوقت تقديم الخدمة بشكل أفضل للرعايا اليمنيين.

بعد ذلك قام سعادة السفير بالتوقيع على الدفعة الأولى من الجوازات التي تم إصدارها وتسليمها لعدد (57) مواطن هذا اليوم، وتم في نهاية الحفل وبحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية وطاقم العمل بالسفارة تكريم الإخوة المهندسين من مصلحة الهجرة والجوازات على جهودهم الكبيرة التي قاموا بها لإعادة افتتاح مركز الإصدار الآلي الذي يقدم خدماته لكافة الرعايا اليمنيين في ماليزيا واندونيسيا والصين واليابان وكوريا وسنغافورة وتايلند وبقية دول جنوب شرق آسيا.

وقد أعرب سعادة السفير الدكتور عادل باحميد عن بالغ شكره وعميق امتنانه للاهتمام الكبير الذي يحظى به المواطن اليمني في الخارج من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ولكل الجهود التي بذلت في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بإعادة خدمة إصدار الجوازات وكافة الدعم والمساندة التي تحصلت عليها السفارة من قبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ عبدالملك عبدالجليل المخلافي ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ أوسان العود ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد عبدالقادر الرملي، شاكراً الجهود المضنية التي قام بها طاقم العمل بالسفارة خلال الأيام الماضية لإنجاز المهمة في وقت قياسي وبخدمة متميزة للرعايا اليمنيين، مؤكداً حرص السفارة على التطوير والتحسين الدائم والمستمر لخدماتها المقدمة للرعايا اليمنيين في ماليزيا والدول الواقعة في نطاق اختصاصها.


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