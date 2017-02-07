قالت مصادر سياسية جنوبية ان الرئيس الجنوبي علي سالم البيض لم يدل باي تصريحات صحافية مؤخرا وان كل ما نشر يعد من صنع حزب الإصلاح اليمني والاعلام التابع للجنرال علي الأحمر.

وأكدت المصادر لـ(عدن الغد)" إن ما نشرته وسائل اعلام تابعة لحزب الاصلاح من تصريحات على انها مقابلة للرئيس هادي غير صحيحة، بل هي من صنيعة اعلام الاصلاح".

من جهته قال القيادي أحمد الربيزي سكرتير الرئيس البيض في تصريح صحفي " حتى الكذب بحاجة لفنان يخرجه بشكل منطقي يامطابخ العفانة، أسخف نكتة سمعتها اليوم ما أوردته مطابخ العفن التابعة لحزب الإصلاح اليمني، التي تلمع جنرالهم المتهاوي علي محسن الأحمر والتي سربت عبر مواقع التواصل الأجتماعي وبدون أدنى خجل ما أدعت زيفاً أنها مقابلة للرئيس علي سالم البيض".

وأضاف " المقابلة كوووم .. وما جاء فيها من مدح للجنرال (الأحمر) على لسان الرئيس البيض كوووم آخر لأنها تظهر هشاشة تفكيرهم اللامنطقي واللا أخلاقي .. هذه الطريقة المقززة التي تثير الغثيان تزيد الناس أحتقاراً لهذه المطابخ العفنة وللقائمين عليها".

المزيد في أخبار وتقارير مصادر: الرئيس البيض لم يدل باي تصريحات وما نشر من صنع مطابخ الإصلاح قالت مصادر سياسية جنوبية ان الرئيس الجنوبي علي سالم البيض لم يدل باي تصريحات صحافية مؤخرا وان كل ما نشر يعد من صنع حزب الإصلاح اليمني والاعلام التابع للجنرال علي طالب يمني يثير إعجاب أحد أهم مدارس الثانوية في أمريكا للعام الثاني على التوالي قالت إدارة مدرسة ويستمور الثانوية أحد أشهر المدارس في مدينة سانفرانسيسكوا الأمريكية أن المدرسة فخورة ومحظوظة أن يكون لديها الطالب اليمني محمد عارف محرم الذي أكدت فيما جرحى المقاومة بالهند ينظمون مظاهرة اعلنوا فيها الإضراب عن الطعام .. جريح جنوبي يضرم النار بجسده اضرم جريح من المقاومة النار في جسده بعد وقفة احتجاجية نظمها الجرحى في مدينة بونة الهندية . وقال جرحى مشاركون في التظاهرة أن زميل لهم اضرم النار في جسده بعد تظاهرة