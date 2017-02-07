مصادر: الرئيس البيض لم يدل باي تصريحات وما نشر من صنع مطابخ الإصلاح
عدن(عدن الغد)خاص:
قالت مصادر سياسية جنوبية ان الرئيس الجنوبي علي سالم البيض لم يدل باي تصريحات صحافية مؤخرا وان كل ما نشر يعد من صنع حزب الإصلاح اليمني والاعلام التابع للجنرال علي الأحمر.
وأكدت المصادر لـ(عدن الغد)" إن ما نشرته وسائل اعلام تابعة لحزب الاصلاح من تصريحات على انها مقابلة للرئيس هادي غير صحيحة، بل هي من صنيعة اعلام الاصلاح".
من جهته قال القيادي أحمد الربيزي سكرتير الرئيس البيض في تصريح صحفي " حتى الكذب بحاجة لفنان يخرجه بشكل منطقي يامطابخ العفانة، أسخف نكتة سمعتها اليوم ما أوردته مطابخ العفن التابعة لحزب الإصلاح اليمني، التي تلمع جنرالهم المتهاوي علي محسن الأحمر والتي سربت عبر مواقع التواصل الأجتماعي وبدون أدنى خجل ما أدعت زيفاً أنها مقابلة للرئيس علي سالم البيض".
وأضاف " المقابلة كوووم .. وما جاء فيها من مدح للجنرال (الأحمر) على لسان الرئيس البيض كوووم آخر لأنها تظهر هشاشة تفكيرهم اللامنطقي واللا أخلاقي .. هذه الطريقة المقززة التي تثير الغثيان تزيد الناس أحتقاراً لهذه المطابخ العفنة وللقائمين عليها".
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