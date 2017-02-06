طالب يمني يثير إعجاب أحد أهم مدارس الثانوية في أمريكا للعام الثاني على التوالي

قالت إدارة مدرسة ويستمور الثانوية أحد أشهر المدارس في مدينة سانفرانسيسكوا الأمريكية أن المدرسة فخورة ومحظوظة أن يكون لديها الطالب اليمني محمد عارف محرم الذي أكدت أنه طالب متفوق ومتميز ويتصف بالصدق والأخلاق العالية .

وأشارت إدارة المدرسة – في رسالة وجهتها لمن يهمه - ان الطالب اليمني محمد عارف محرم متميز في تحصيله الأكاديمي وأنه لا يتردد في التعاون مع المدرسين وإدارة المدرسة .

وتقول الرسالة أن الطالب اليمني محمد محرم مثال للطالب المجتهد الذي نال احترام الجميع في المدرسة ويحترم الآخرين وأطلقت عليه مسى (الرجل الصغير المحترم ) الذي يمتاز بالصدق.

ويأتي ذلك التميز بعد أن حاز الطالب (محمد عارف) على لقب عالم الأٍسبوع من مدرسة بن فرانكلين في مدينة سانفرانسيسكوا العام الماضي 2016م.

وكان الطالب محرم قد حصل العام الدراسي الماضي 2015-2016 على شهادة عالم الأسبوع من مدرسة (بن فرانكلين) وتم تكريم الطالب والمدرسين المشرفين عليه.

*من عبدالرحمن واصل

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