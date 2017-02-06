قالت مصادر ملاحية بميناء عدن أن عدد من الشركات الدولية العاملة بالنقل الدولي حولت خطوطها من ميناء الحديدة الى ميناء عدن في الأيام الماضية.

وأكدت المصادر أن شركة PIL قد حولت عدد من بواخرها، وهي كوتا نزار و كوتا انجن بجانب الباخرة كوتا نالوري من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن.

وكشفت المصادر عن ترتيبات تجري لتحويل كل البواخر التجارية والإغاثية الى ميناء عدن، وذلك بعد أن منع التحالف العربي عدد البواخر من دخول ميناء الحديدة بعد استهداف فرقاطة سعودية قبالة الميناء.

المزيد في أخبار وتقارير شركات ملاحة دولية تحول بواخرها إلى ميناء عدن قالت مصادر ملاحية بميناء عدن أن عدد من الشركات الدولية العاملة بالنقل الدولي حولت خطوطها من ميناء الحديدة الى ميناء عدن في الأيام الماضية. وأكدت المصادر أن شركة وزير المياه والبيئة يزور لجنة الصليب الاحمر بالعاصمة عدن قام وزير المياه والبيئة الدكتور/ عزي هبة الله شريم صباح اليوم بزيارة لمقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر بمديرية خور مكسر والتقى خلال زيارته بالسيد / يوهانس نائب رئيس قال إن المتمردين فرضوا «إتاوات» على الصيادين.. وزير الثروة السمكية: قوات الشرعية على أبواب صنعاء تحتل صادرات اليمن من الأسماك المرتبة الثانية بعد صادراتها النفطية، حيث تصدر اليمن الأسماك إلى 50 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية، منها 12 دولة عربية بنسبة 58% من