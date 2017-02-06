الماجستير في طب الاطفال من جامعة القاهرة للباحث وليد الشعيبي
القاهرة (عدن الغد) خاص:
تم مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث الدكتور وليد مثنى سعيد الشعيبي لنيل درجة الماجستير في طب الأطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، الموسومة ( دراسة دقة مستوى مستقبلات الترانسفيرين الذائبة للتنبؤ من زيادة الحديد بين المرضى الذي يعانون من الأنيميا ابانحلالية المزمنة )
وتمت المناقشة تحت إشراف الأساتذة الاجلاء :
أ. د. آمال محمد البشلاوي أستاذ طب الاطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة رئيس الجمعية المصرية لأمراض الدم .
أ.د. أمينة عبد السلام أستاذ مساعد طب الأطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة.
أ.د. مروه صلاح فرحان أستاذ مساعد علم الأمراض كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة
لجنة الحكم والمناقشة :
أ.د أمال محمد البشلاوي أستاذ طب الأطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ( عن المشرفين ).
أ.د . منى التاجي أستاذ طب الأطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ( ممتحن داخلي ).
أ.د .نيفين قاسم أستاذ علم الأمراض كلية الطب جامعة عين شمس ( ممتحن خارجي ).
أطيب التهاني وأجمل التبريكات لدكتورنا الغالي وليد مثنى سعيد الشعيبي.
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