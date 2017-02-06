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الماجستير في طب الاطفال من جامعة القاهرة للباحث وليد الشعيبي

الاثنين 06 فبراير 2017 02:56 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص:

تم مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث الدكتور وليد مثنى سعيد الشعيبي لنيل درجة الماجستير في طب الأطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، الموسومة ( دراسة دقة مستوى مستقبلات الترانسفيرين الذائبة للتنبؤ من زيادة الحديد بين المرضى الذي يعانون من الأنيميا ابانحلالية المزمنة )

 

وتمت المناقشة تحت إشراف الأساتذة الاجلاء :

 

أ. د. آمال محمد البشلاوي أستاذ طب الاطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة رئيس الجمعية المصرية لأمراض الدم .

أ.د. أمينة عبد السلام أستاذ مساعد طب الأطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة.

أ.د. مروه صلاح فرحان أستاذ مساعد علم الأمراض كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة

 

لجنة الحكم والمناقشة :

أ.د  أمال محمد  البشلاوي أستاذ طب الأطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ( عن المشرفين ).

أ.د . منى التاجي أستاذ طب الأطفال كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ( ممتحن داخلي  ).

أ.د .نيفين قاسم أستاذ علم الأمراض  كلية الطب جامعة عين شمس ( ممتحن خارجي  ).

 

أطيب التهاني وأجمل التبريكات لدكتورنا الغالي وليد مثنى سعيد الشعيبي.


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